Tainhas estão chegando

Com a proximidade do mês de maio, com ele também vem a esperada safra da tainha, aqui especialmente pescada no Farol de Santa Marta, inicialmente a partir do dia 1º, artesanal com barcos a remo e a partir do dia 15 de maio com as embarcações de porte industrial.

Festival

Embrião para uma grande festa, entidades como a Pastoral da Pesca, UAPI-União das Associações de Pescadores da Ilha, restaurantes e os próprios pescadores do Farol de Santa Marta, pensam em realizar ainda em maio, o 1º Festival de Tainha, logo apresentando a gastronomia típica de Laguna e muito especialmente do Farol de Santa Marta, claro, com a participação de toda a nossa gente, até porque a fama da nossa tainha deve ser o motivo principal para a promoção, trazendo turistas e renda para a população, além da valorização dos pescadores.