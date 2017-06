Natural de Gravataí, Rio Grande do Sul, colorada “roxa”, Tainice Setubal Cargnin chegou a Laguna acompanhada dos pais, “seo” Hélio e dona Vanilce, alimentando o sonho do patriarca, que confabulava o retorno a terra natal após a aposentadoria. Desde a concretização da ideia, muitos anos se passaram, a menina se transformou em mulher e hoje responde como gestora de Recursos Humanos em um escritório de contabilidade em nossa cidade.

Casada com Cleber e mãe de Leonardo, a profissional que atua na área há dez anos, se declara apaixonada pelo que faz: “Não me vejo exercendo outra coisa. Amo minha profissão”. Quando questionada sobre o que não pode faltar como requisito para quem trabalha no segmento, pontua: “É essencial se manter atualizado, principalmente com o que diz respeito a parte trabalhista, empregado e empregador. Deve-se manter a ética no trabalho, ter um bom relacionamento com seus clientes e estar comprometido com suas tarefas diárias”.

Com pós-graduação em gestão financeira e recursos humanos e já de olho em uma nova especialização, Tainice acredita que os desafios do dia a dia são constantes, mas a motivam a ir além: “Particularmente eu acredito que para ter sucesso tanto nessa área, quanto em qualquer outra, tem que se amar o que faz”.

Dona de uma rotina com horário semelhante ao do comércio, lidando diretamente com rescisões e registros e dúvidas diversas dos clientes, a gestora de RH confidencia o que mais lhe agrada na atividade: “Me comunicar diariamente com pessoas diferentes e estar sempre aprendendo algo novo”.

Com um coração ainda dividido entre Laguna e Porto Alegre, nas horas de folga é para seus amores que procura dedicar o tempo que lhe sobra: “Gosto de estar com minha família e cuidar dos meus animais de estimação”.

Se o assunto é o futuro, procura não fazer planos: “Surpreendentemente não penso muito no meu futuro, mas sim no daqueles que me cercam, então desejo que lá na frente possa estar com minha família reunida, aproveitando as coisas boas da vida”.