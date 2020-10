Talentos, quais os seus?

Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é importante que você saiba que existe uma teoria que reconhece e valoriza os talentos. Em um mundo onde buscamos desenvolver o que não temos, a teoria dos pontos fortes me parece um remar contra a maré, principalmente no ambiente corporativo.

Há quase seis décadas , Don Clifton, o “pai” da Psicologia dos pontos fortes, fez a seguinte indagação: “O que aconteceria se analisássemos aquilo que está certo nas pessoas em vez de aquilo que está errado nas pessoas?”

Após sua participação na Segunda Guerra Mundial, Clifton se dedicou no estudo do desenvolvimento humano, sendo reconhecido e condecorado pela Associação Americana de Psicologia. Ele desenvolveu a avaliação CliftonStrengths, que é um instrumento científico utilizado para ajudar pessoas a reconhecerem seus talentos.

Quem dissemina essa metodologia no mundo é a Gallup, maior consultoria em dados de Desenvolvimento Humano do mundo e no Brasil, a Ynner forma Coaches de Pontos Fortes em parceria com esta consultoria mundial, e eu, com muito orgulho, estou finalizando minha formação no tema, a partir de quando, quero contribuir para que mais pessoas possam desfrutar da singularidade de descobrir o que as diferencia das demais, seus talentos.

Para a teoria, talento é o padrão natural de pensamento, sentimento e comportamento e quando investimentos em seu desenvolvimento, viram pontos fortes. Grandes empresas utilizam desta metodologia para promover resultados e engajamento através da utilização dos pontos fortes. Em números, mais de 90% das empresas Fortune 500, por exemplo.

Pensar talentos é pensar diferente. E essa disrupção vem exatamente porque somos educados a olhar para o que não temos, recebendo feedbacks sobre Gap’s e empresas contratam treinamentos para desenvolver habilidades que colaboradores não possuem. O convite é exatamente o oposto, que vocês, líderes, equipes e empresas, tornem-se excelentes naquilo que naturalmente já são talentosos.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental