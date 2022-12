Também em Laguna – Campanha Papai Noel dos Correios já começou

A tradicional campanha “Papai Noel dos Correios 2022”, já está disponível no site dos Correios, com o espírito natalino sendo materializado na interação entre as cartinhas das crianças, a participação logística dos Correios e a solidariedade das pessoas que adotam os pedidos de presentes.

Em Laguna, como em outras agências no Estado de Santa Catarina, as cartinhas podem ser adotadas até 16 de dezembro em formato online no blog do Papai Noel dos Correios (blognoel.correios.com. br). O participante deve acessar o link, escolher a localidade e a opção “Adotar agora”. Depois são mostradas as cartinhas, com os respectivos presentes solicitados pelas crianças e as agências correspondentes.

Segundo a coordenadora do projeto em Santa Catarina, Fabiana Dantas de Lima, estão participando no Estado 3.100 cartas de 27 municípios. A coordenadora do projeto também indica que quem não tem familiaridade com o uso da internet pode ir pessoalmente à agência de nossa cidade, por exemplo, e solicitar uma cartinha. “Assim, todos podem participar. Mobilizar a sociedade nesta época é muito importante e queremos atender a todos”, declara. A opção de adoção online das cartinhas começou há três anos, permaneceu durante a pandemia de Covid-19 e agora deve continuar neste formato pela praticidade.

A campanha existe há 30 anos e iniciou com a união dos próprios funcionários dos Correios, que se sensibilizaram com cartinhas infantis e desenhos que traziam o sonho do presente de Natal ideal. “Eu mesma escrevia cartinhas para o Papai Noel quando criança. Fazer parte hoje em dia deste projeto é muito gratificante”, declara a coordenadora.

Toda criança merece um presente de Natal para ter uma alegria nesta data, diz o engenheiro Gustavo Tabuti, que já participa da campanha há mais de três anos e adotou cerca de 6 cartinhas neste período, e atendeu a pedidos como bonecas, roupas, sapatos e mochilas para escola. Definitivamente, a campanha dos Correios voltou para ficar, até pelo que representa para as crianças que participam, com os presentes significando que estão sendo vistas por alguém.

No Sul do Estado

Além de Laguna, na região sulina também participam os municípios de Armazém, Capivari de Baixo, Criciúma, Içara, Imbituba, Lauro Mueller e Tubarão.