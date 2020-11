Gaúcha de registro, mas catarinense de coração, a auxiliar de consultório odontológico Tatiane Batista Fraga atua na área há 10 anos.

Filha de dona Inocência e do saudoso “seo” Enio Fraga, a focalizada recorda como ingressou na área: “Meu pai trabalhava em uma lanchonete e tinha muitos amigos. Um dia, conversando com um deles, surgiu a oportunidade pra mim, para realizar um curso técnico, através de uma bolsa de estudos. Abracei a chance que foi dada e me especializei em THD (Técnica Higiene Dental)”.

Quando questionada sobre o que mais lhe realiza na área em que atua, avalia: “O que eu mais gosto no meu trabalho é o atendimento ao público e a parte aonde auxílio o cirurgião dentista”, explica a focalizada que elenca aqueles que considera requisitos essenciais na área: “Acho que é necessário um ambiente aconchegante e pontualidade”.

Na Clinica Bona Vitta, onde trabalha atualmente, Tatiane auxilia nos atendimentos de até 25 pacientes por dia: “O maior desafio é a satisfação do paciente e estar sempre buscando por qualificação”.

Nas horas de folga, a profissional procura descansar e se dedicar aos seus hobbies: “Nas horas livres gosto de sair com minha família, curtir meu namorado, dar uma volta na praia, ir a um barzinho”.

Se o assunto é Laguna, manifesta sua opinião sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento da cidade: “Vejo que é necessário melhorar a educação e a infraestrutura, para assim melhor atender os moradores e recepcionar bem aos turistas”.