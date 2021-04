Liderar o grupo de colaboradoras em sua fábrica de salgados é um dos maiores prazeres no dia a dia de Tayse Verônica Périco Farias. Há 11 anos no ramo, a focalizada, que já havia trabalhado como secretária, começou na área de forma despretensiosa, e hoje, comemora a construção de sua trajetória. Casada com Jaleel, mãe de Kauan e Natanny, a rotina da lagunense começa por volta das seis horas da manhã: “Acordo, tomo um café, organizo os afazeres de casa e sigo para o trabalho. Fico até o almoço, retorno no período da tarde até o final do expediente. À noite me dedico aos compromissos da igreja e os cuidados com o lar”, explica. Coordenando a equipe que produz cinco mil salgados por dia, a filha de “seo” Gelson e de dona Regina aponta aquele que considera seu maior desafio: “Saber conciliar até onde vai o meu papel, impor respeito, sem perder a amizade e motivação dos funcionários, afinal são eles que constroem a empresa junto conosco”. Nas horas de descanso, Tayse gosta de se desligar por completo do trabalho: “Meus fins de semana são exclusivamente dos meus filhos e da minha família. Não abro mão de estar com eles. Também gosto de usar esse tempo para cuidar um pouquinho de mim”. Se o assunto é Laguna, manifesta sua opinião: “Já tive a oportunidade de morar fora, mas nada se compara a nossa terra. Não existe lugar melhor para viver e criar os filhos. Acredito que para o tão sonhado desenvolvimento da cidade seja necessário investir no turismo. Quando conheço outros lugares que também são turísticos, não vejo diferença com o que temos aqui. Basta profissionalizarmos”.