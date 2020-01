Telas com as belezas de Laguna

Que tal eternizar as belezas naturais de Laguna em sua casa ou escritório? O fotógrafo Ronaldo Amboni, conhecido nacionalmente por registrar as belezas da terra de Anita, com destaque para os clicks da Ponte Anita Garibaldi, dos Molhes da Barra e a pesca com auxílio do boto e fotos aéreas de “perder o fôlego”, oferece em seu ateliê, localizado na Avenida Senador Galotti, 665, em frente ao Flipper Hotel, uma grande variedade de quadros (para todos os gostos e bolsos) com seus principais registros da cidade juliana. Abaixo, o leitor confere algumas das opções de quadros e no box ao lado um pouco da história do renomado fotógrafo.

Um presente dado pela filha Nicole em fevereiro de 2010 mudou a vida de Ronaldo Netto Amboni. Morando nos Estados Unidos, em visita a terra natal, ela trouxe ao pai, uma câmera digital, na época, das mais modernas. O resultado? Milhares de fotos e um hobby que se transformou em profissão.

Focar Laguna em uma variedade de ângulos, com a sensibilidade de fazer lagunenses, lagunistas e o resto do mundo reconhecerem a beleza de nossa terra em seus minuciosos detalhes. Assim, Ronaldo vem ganhando cada vez mais espaço na área. O início do entrosamento com a digital começou com a cobertura do saudoso Marronzinho: “O acompanhei em diversos campeonatos no estado e no país. Inicialmente, fiz motivado pelo entusiasmo e o passar dos anos me mostrou que o dom poderia ser, na verdade, a minha fonte de renda”.

Desde então, o lagunense começou a registrar tudo aquilo que encontrava de interessante pelo caminho, entre os quais, os botos, a paisagem dos Molhes da Barra e a majestosa ponte Anita Garibaldi: “Até hoje alimento um fascínio pelos Molhes. O espetáculo dos botos, o trabalho silencioso e magnífico do pescador, são cliques que retratam nossa cultura e nossa gente”, avalia.

Atualmente, em seu ateliê montado no bairro Mar Grosso, o fotógrafo enumera vários tipos de serviços: “Aqui realizo a venda de materiais como painéis, quadros, banners, postais, além da realização de ensaios e coberturas fotográficas”.

Quando questionado sobre sua rotina, pontua: “A rotina não existe. Dependendo de um bom dia, de luminosidade, de uma madrugada estrelada. Por vezes, acordo às 4 horas e saio com a digital no carro. Certa vez, ainda na madrugada, fui para a ponte de Cabeçuda acompanhar o amanhecer. Em meia hora consegui captar uma imagem a qual considero uma das mais belas que já fiz. A luz do farol de um caminhão que passava e o brilho de uma estrela compuseram o cenário mais que perfeito”.

Em sua Fanpage, em uma rede de relacionamentos, Ronaldo acumula mais de 57.930 seguidores que “curtem” seu trabalho. Aliás, é a este tipo de mídia, que ele garante grande parte da divulgação: “É incrível a repercussão que a postagem de uma foto proporciona. Por vezes, é a través do Instagram ou do Facebook que muitos fazem contato para compra de determinada foto, que viram e se interessaram”, afirma.

Pai de Nicolle, Francine e Cássio, Ronaldo garante a continuação do seu legado através da filha mais velha: “Atualmente a Nicolle se dedica a realização de ensaios fotográficos. Em Orlando, na Flórida, onde reside, já fez registros de Simone (que faz dupla com Simaria), do pastor Deive Leonardo e da blogueira Bela Falconi’.

Entre as tantas fotos consagradas, o profissional aponta uma em especial: “A de dois botos, com uma canoa com pescadores ao fundo, registrada em uma tarde de agosto, no ano de 2012. Me surpreendi quando vi o resultado, pois na hora em que captei, cheguei a pensar que havia cortado um pedaço do animal, o que para minha sorte, não aconteceu”.