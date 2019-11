Temporada das festas do verão promete esquentar Laguna

A chegada do mês de novembro é um bom presságio para lagunenses e lagunistas. O clima alegre do verão, a vivacidade das principais ruas da cidade, o movimento e um calendário de shows promovidos pela iniciativa privada, uma vez que por parte do município não se tem até o momento qualquer informação de planejamento ou registro. Pelo quarto ano consecutivo, o JL apresenta aos seus leitores, a partir dessa edição até o dia 28 de fevereiro de 2020, o Projeto Viva o Melhor do Verão, que recebe o apoio de empresas da nossa cidade, que se destacam pelo seu empreendedorismo e dinamismo, oferecendo ao público, produtos e serviços de qualidade e de quebra ainda valorizam e divulgam o nome de nossa cidade. Na primeira coluna do especial, confira os shows nacionais que já estão confirmados para a temporada.

UNI

Em sua 9ª edição, de 14 a 16 deste mês, o evento que reúne universitários de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, promete movimentar a praia do Mar Grosso, através de equipes atléticas, formadas por estudantes praticantes de esporte. Na programação, jogos de praia, como futebol de areia, vôlei, rugby, handeach, além de shows nacionais, os quais o público em geral poderá ter acesso através do camarote #Meteoloko, do Bloko Rosa. Na programação, na quinta-feira, 14, shows com Vitão e Santti, já na sexta-feira, 15, sobem ao palco, banda Eva e Dennis Dj e no sábado, 16, é a vez de KEvinOcri, Thiago Brava e Dj Liu. Os ingressos do camarote podem ser adquiridos nas lojas Recanto.

HANGAR SUMMER

Os já tradicionais shows nacionais realizados na praça Seival, este ano serão distribuídos entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Para fechar 2019 com chave de ouro, Alok promete agitar Laguna. O dj e produtor musical brasileiro de música eletrônica, está classificado como o 11º melhor DJ do mundo pela revista DJ Mag. No dia 30 de janeiro de 2020, será a vez de Wesley Safadão e seus inúmeros sucessos encantarem o público na terra de Anita. Encerrando o “pacote” de atrações da Hangar, Zé Neto e Cristiano, uma das duplas de maior sucesso da atualidade, encerram com chave de ouro a Hangar Summer, no dia 8 de fevereiro de 2020.

PORCADA

O que começou como um encontro entre amigos no quintal de casa, regado a espetinho de carne de porco, é hoje uma das maiores festas de Laguna e, a cada edição, atrai um público cada vez maior. Para 2020, a festa está marcada para o primeiro fim de semana de janeiro, no dia 4.

Em sua 19ª edição, a festa que é referência, qualidade, infraestrutura e segurança, promete ser mais uma vez sucesso de público, trazendo a cantora Anitta, uma das maiores, se não a maior figura de destaque no cenário musical brasileiro da atualidade. O sertanejo da festa fica por conta de Adolfo, além do pagode do grupo Jeito Louco, e os djs Ygor Medeiros, Iury, Helena War, Jeff e Thiago Greco. A procura pelos ingressos já está intensa; então vale garantir e adquirir a entrada nas lojas Recanto, com comissários ou pelo site minhaentrada.com.br.

BLOKO ROSA

O sábado de Carnaval já tem endereço certo. O tracional Bloko Rrosa promete muitas surpresas, interações e experiências que serão divulgadas aos poucos, no decorrer dos meses que antecedem o grande dia 22 de fevereiro de 2020. O que já se sabe, é que o axé da Bahia estará representado ao vivo e a cores com a banda Jammil e Uma Noites. E para garantir a fusão de ritmos, o funk também já tem seu representante de peso, com MC WM, com os hits Fuleragem, Senta braba e Para não. Ingressos já estão a venda nas lojas Recanto.

OUTRAS ATRAÇÕES DO CARNAVAL

Na sexta-feira de Carnaval, que no próximo ano cairá no dia 21 de fevereiro, o bloko Skentaí apresentará, a dupla Maiara e Maraisa. No camarote Babalaô as atrações confirmadas, no domingo, 23 de fevereiro, terá MC Livinho e na segunda-feira, 23, Alexandre Pires, com o show O baile do Nego veio. O bloco Pangaré deverá divulgar as atrações em breve.