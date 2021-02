Terminal Pesqueiro de Laguna – Mauro de Nadal promete empenho

O novo presidente da Alesc-Assembleia Legislativa de SC, deputado Mauro de Nadal (MDB), durante entrevista concedida a Batista Cruz, pela Difusora-FM 91.5, afirmou que está entre suas prioridades a luta pelo fortalecimento do Terminal Pesqueiro de Laguna, que ainda semana passada teve anunciada a sua privatização.

Ligado ao ex-vereador Thiago Duarte e o atual, Hirã Floriano Ramos, Nadal disse estar à disposição de nossa gente para buscar benfeitorias nos mais diversos setores, citando asfaltamento de ruas, entre outros.

História

Nadal, com 49 anos, nascido em Caibi, por duas vezes foi prefeito de Cunha Porã, tem formação em Direito e até ano passado era vice-presidente nas gestão do deputado Júlio Garcia. É casado com Luciana (Müller), com quem tem as filhas Júlia e Rafaela.