Nova integrante do time de competentes profissionais da Clínica VittaSul, a nutricionista carioca Thais dos Santos é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Casada, mãe de Otávio, de oito anos, a focalizada ingressou na área motivada pela oportunidade de ajudar as pessoas através dos hábitos alimentares: “Durante a adolescência comecei a perceber o poder dos alimentos como ferramenta para promoção da saúde e do bem-estar. Quando de fato tive noção de que gostaria de estudar, fui sabendo a noção da importância desse profissional. Com o passar do tempo, pude aprofundar os conhecimentos sobre a profissão e perceber o quão fundamental é a ciência da nutrição para saúde global das pessoas”.

Filha de dona Jani Rego e de “seo” Dércio dos Santos, a nutricionista aponta o que mais lhe realiza em seu trabalho: “Melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes, ver as pessoas felizes com seus avanços, por menores que sejam. Poder levar saúde, autoconhecimento, consciência e autonomia nas escolhas alimentares”.

Sobre os desafios enfrentados na profissão, avalia: “Acho que um dos maiores é conseguir mostrar para as pessoas que a nutrição não se baseia em imposições de restrição alimentar extrema e proibições descabidas. Além disso superar o estereótipo de um profissional tido como carrasco e chato”.

Administrando uma rotina que se divide entre os atendimentos e os cuidados com a família, ela explica aos leitores como concilia os afazeres do seu dia: “Realizo atendimentos domiciliares e na clínica. Procuro também sempre preservar um tempo para me manter atualizada, estudando e buscando novas informações sobre tudo que diz respeito a minha área”.

Se o assunto é Laguna, a moradora da terra de Anita manifesta sua opinião: “Eu e minha família amamos a cidade. Nos identificamos e nos adaptamos super bem aqui. É um lugar lindo, mas acho que poderia melhorar a oferta de empregos”.

Quando desfruta de folga merecida, Thais procura se dedicar aos seus passatempos prediletos: “Gosto de estar em casa, com meu filho e meu marido. Adoramos tomar um bom vinho, assistir filmes e séries, reunir com amigos e ir à praia”.