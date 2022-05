Fascinada por calçados desde sempre, a lagunense Thayse de Andrade Mattos transformou sua paixão em empreendedorismo. Aos 36 anos, atuando na área da Segurança Pública, ela concilia a atividade com a administração de sua marca, a Izana Shoes.

O contato direto com as vendas começou cedo: “Minha mãe sempre esteve ligada ao comércio. Por 12 anos foi dona de uma loja, então eu cresci nesse meio. Foi ela a pessoa em que mais me inspirei e que serviu de motivação, por toda sua garra e perseverança ao lidar com o dia a dia de um lojista”.

Casada com Rodrigo, mãe de Ana Clara e Isadora, ela compartilha um pouco mais de sua rotina: “É bem corrida. Acordo por volta das 6:30 e quando não estou de plantão, procuro fazer as demandas de casa e dos cuidados com as filhas pela manhã. Na parte da tarde me dedico integralmente à Izana. Organizo os pedidos, faço as entregas, respondo clientes e fornecedores. À noite gosto de malhar. Nos finais de semana, faço as entregas programadas e fico junto com a família, para curtir a folguinha”.

Sobre as coleções e como funciona todo o processo, Thayse explica: “Como somos marca própria, precisamos nos antecipar muito a cada início de estação. Geralmente as escolhas e as criações dos calçados são feitas em média cinco meses antes de entrar uma nova estação. Inicialmente, fazemos a escolha da fábrica, posteriormente os calçados são escolhidos, isto é, desde os modelos, cores e tamanho dos saltos, frente, grade, enfim, tudo que engloba a produção. Quando criados, passam pelo processo de fabricação, que leva geralmente de 3 a 4 meses e quando faturados, iniciamos as vendas. Trabalhamos também com a pré-venda, onde geramos conteúdos dos modelos no Instagram e iniciamos a lista de espera. É bem complexo, mas gratificante saber que o produto que oferecemos foi criação nossa, com a nossa identidade”.

Entusiasta quando o assunto é calçado feminino, a lagunense acredita que através deles a mulher pode ser potencializada: “Muitas mulheres não sabem disso, mas o andar demonstra a força que ela tem. Quando se está com um calçado que tem a sua identidade, ela consegue se impor só no andar”.

Quando questionada sobre as escolhas feitas até aqui, avalia: “Se pudesse voltar no tempo eu não mudaria uma vírgula na minha vida e se uma vírgula mudasse, não seria a mãe e a mulher que sou. Não teria a bagagem e a experiência de trabalho que tenho, o saber lidar com as pessoas, enfim, o ser humano que sou. Sempre falo que estamos em constante evolução. Que graça teria se toda a programação fosse perfeita? Nunca iríamos evoluir”.

Para o futuro, os projetos envolvem as filhas e a estabilidade: “Meu único plano para o futuro é ver minhas filhas felizes. Costumo dizer que vivemos o hoje e o amanhã a Deus pertence. Claro que ter um conforto e uma estabilidade financeira também, pois trabalhamos para isso. Mas o que mais me importo é vê-las felizes e com saúde”.