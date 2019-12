Foi no distrito de Ribeirão Pequeno, observando o trabalho dos então vereadores da comunidade, Cará e Aderbal Moreira, que Thiago Alcides Duarte despertou um primeiro olhar para política. Aos 18 anos, por intermédio e incentivo do tio, também ex-vereador, Eraldo Duarte, ingressou definitivamente neste universo e deste então se vê envolvido em meio aos trabalhos pelo fortalecimento de nosso município.

Aos 29 anos, eleito pelo MDB, por duas vezes consecutivas no legislativo lagunense, em 2012 com 1.235 votos e em 2016 com 1.328 votos, o filho de dona Edna e de “seo’ Luiz Carlos concilia a atividade da vereança com suas demais funções: “Sou bacharel em Direito e fui aprovado recentemente no exame da Ordem. Pretendo começar a advogar em breve. Paralelamente também sou produtor rural, com propriedades no distrito do Ribeirão, onde realizo a atividade com o meu pai”.

Casado com Ieda, pai de Maitê, Thiago conta aos leitores um pouco de sua rotina: “Costumo acordar um pouco antes das 6 horas. Logo, sigo para o Ribeirão, onde geralmente visito a propriedade do meu pai, retornando próximo do almoço. No período da tarde, dedico-me às atividades legislativas, reuniões e agendas. Sou um dos vereadores mais assíduos da Casa. Costumo estar lá sempre que possível”.

Quando questionado sobre os motivos que o levaram a ingressar na carreira política, avalia: “A principal razão é a de estar sempre à disposição para ajudar, construir e buscar soluções para os problemas da nossa cidade”.

Como vereador, Thiago elenca um pouco de sua atividade e trajetória nestes sete anos: “Sempre trabalhei pelo fortalecimento do município em seus aspectos econômicos e sociais, prestigiando lideranças comunitárias e de maneira especial as do Distrito de Ribeirão Pequeno, onde conseguimos grandes obras de infraestrutura, como por exemplo, o asfaltamento a partir do Bananal, posto de saúde do Ribeirão e a ponte de acesso ao Distrito sobre a Ferrovia Tereza Cristina”.

Se o assunto é Laguna e seu sonhado desenvolvimento, manifesta sua opinião: “O que falta é o fomento ao turismo. Precisamos aprender ganhar dinheiro com ele, e o outro vetor de crescimento é o setor pesqueiro. Precisamos do terminal funcionando e atraindo armadores para cidade. Além de obras de infraestrutura de pontos turísticos, como Morro da Glória, Pedra do Frade e Molhes da Barra, entre outros”.

Nas raras horas de folga, o focalizado procura descansar e recuperar as energias: “Gosto de estar com minha família, com os amigos e no sítio. Sou fã das belezas naturais de Laguna, da hospitalidade da nossa gente e a tranquilidade do interior do município, onde residem meus pais”.