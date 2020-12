Nos próximos dias Laguna terá a oportunidade de saborear o milho de uma forma inovadora. A Amore Milho chega a terra de Anita por intermédio do lagunense Thiago Nedeff Mendes, que ao ver na franquia um mix de ingredientes gostosos e com preços acessíveis, logo pensou na ideia de investir.

Aos 28 anos, formado em Direito, o filho de Cintya e José Mendes conta como tudo começou: “Minha principal área de atuação como advogado é franchising. Assim, desde 2015 tenho contato direto com o setor de franquias. A Amore Milho é mais uma das marcas do Grupo Restaura, que é minha cliente. Quando eles desenharam o modelo, logo falei que tinha o interesse em abrir na cidade e aqui estamos”.

O desejo de empreender foi algo que sempre esteve presente na vida do lagunense: “Já tive algumas experiências anteriores, financeiramente não positivas, mas que muito agregaram. E tenho certeza que ainda irei errar e acertar muito. Faz parte do processo”.

Sobre os desafios enfrentados, avalia: “No que diz respeito ao próprio negócio, nesse momento, aponto a incerteza em razão da pandemia. Por se tratar de uma franquia, com processos de implantação bem definidos, acabei não tendo muitas dificuldades. Meu pai também foi peça fundamental durante toda a reforma”, revela.

Conciliando a demanda do judiciário com os preparativos finais para abertura do seu negócio, Thiago garante que é necessário foco: “Felizmente, o jeito que nós administramos o escritório, com uma equipe muito competente é o que permite alçar voos fora da advocacia. Fora isso, é organização de tempo e ralação. Abdicar de algumas coisas e trabalhar muito. Não tem segredo”.

Noivo de Isadora, nas raras horas de folga ele procura se dedicar aos seus hobbies prediletos: “Gosto de descansar, jogar, ler, ver séries com minha noiva e jogar tênis/beach tênis”.