Era no campo de futebol que o então menino Tommy Pretto da Silva projetava seu futuro. Apaixonado pelo esporte, ele alimentava o sonho de se tornar um grande jogador. O tempo passou, novas oportunidades surgiram na vida do criciumense que há 16 anos trabalha na Caixa Econômica Federal. Respondendo atualmente como gerente geral da agência de nossa cidade, o focalizado que é formado em Marketing, conta aos leitores do JL um pouco de sua trajetória de vida.

Aos 41 anos, criado em Cocal do Sul, o filho de dona Mara Giovana e do saudoso “seo” Antônio recorda como tudo começou: ” Já fiz de tudo um pouco. Fui vendedor de picolé, trabalhei em vídeo locadora, em chão de fábrica, auxiliar de escritório e vendedor de pisos e azulejos. Até o dia em que decidi prestar concurso público e buscar uma oportunidade de carreira”.

Desde sua aprovação, Tommy já teve várias funções: “Fui caixa, assistente, gerente pessoa física, gerente pessoa jurídica e há seis anos estou como gerente geral. Já passei por nove agências contando com a de Laguna. É a quarta que atuo como gestor”.

Casado com Carolina Zin, o casal tem um gato como mascote de estimação, a quem consideram membro da família. Dono de uma rotina que inicia sempre com uma atividade física, ele procura conciliar seu tempo: “Assim que acordo vou para academia ou faço uma corrida. Depois sigo para o trabalho. No fim do dia, retorno para casa. Procuro ocupar meu tempo lendo um bom livro ou assistindo uma partida de futebol”.

Apaixonado por Laguna, ela manifesta sua opinião sobre o que devemos e podemos fazer para que a cidade prospere: ” As pessoas precisam fazer sua parte. Esperam muito do poder público. Nós, enquanto cidadãos, podemos fazer mais”, avalia.

Para 2020, aprofundar seus conhecimentos é a meta: “Quero muito fazer um curso de sommelier de vinhos e continuar a estudar. Pretendo fazer um MBA”.