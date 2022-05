Trabalho: tortura ou satisfação?

No próximo domingo iremos comemorar o dia do trabalho ou do trabalhador, uma data histórica, escolhida em razão de uma onda de manifestações e conflitos violentos e que a partir de uma greve geral operou mudanças nas relações de trabalho. É fato que as mudanças continuaram acontecendo e, nos dias atuais, se refletem nos processos, na relação com o trabalho, nas mudanças de locais e no foco nas pessoas e saúde mental e mais uma série de mudanças que continuam revolucionando e impactando essas relações.

Importante pensar qual o sentido do trabalho em nossas vidas? Por qual razão você sai de casa todos os dias? Será que é pela mesma razão que você volta?

Alguns fogem desta pergunta porque sabem que se pararem para responder, irão aparecer em suas mentes inúmeros pontos de interrogação e, naturalmente, isso provoca medo e como consequência, bloqueios, inclusive de pensamento. Mas não se engane, em algum momento isso será preciso, por necessidade, pela dor ou pelo amor.

Começar pensando sobre o que significa trabalho para você pode ser um start. Para muitos, a origem de seu nome, do latim tripalium, um instrumento de tortura, formado por três paus – espécies de estacas- utilizado para torturar os escravos na antiguidade, é ainda o que o representa para muitos. Por isso os números de Burnout e problemas de saúde vinculados ao trabalho só crescem. Para outros tantos é motivo de satisfação, resgate de identidade e fonte de realização de sonhos, em qual dos grupos você se identifica?

O trabalho não pode nos algemar, sim, existem os escravos atuais…A definição de escravo no dicionário é: “que ou quem está submetido à vontade de outrem, a alguma espécie de poder ou a uma força incontrolável.” Pela ausência de consciência, alguns seguem repetindo um padrão, por vezes nocivo.

E como combater essa tal escravidão atual? Primeiro, tendo consciência sobre o que o escraviza hoje. Segundo, se permitir conhecer-se profundamente a ponto de não flexibilizar valores que sustentem sua saúde física e emocional.

Tendo tempo consciente para relações saudáveis, amores, diversão, fé, cultura e lazer. Somos sistêmicos e temos necessidade de um pouco de tudo. Pense nisso.