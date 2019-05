Tradição e ensino de qualidade – Colégio Stella Maris celebra 108 anos

Instituição combina qualidade com ensino de valores para formação integral de crianças e jovens

A Congregação das Irmãs da Divina Providência é uma instituição religiosa idealizada pelo Pe. Eduardo Michelis, um sacerdote alemão, fervoroso missionário que idealizava um projeto além-fronteiras no que tange a evangelização. Fundada em 1842, a Congregação das Irmãs da Divina Providência teve um papel de fundamental importância para o contexto da época, na cidade de Münster na Alemanha. A floração da Congregação aconteceu a partir de um pequeno orfanato, onde as primeiras irmãs trabalhavam no cuidado de crianças abandonadas e discriminadas da sociedade.

Por sua vez, os desafios existentes em outras regiões do mundo impulsionavam o ardor missionário das irmãs, e em uma oportunidade de estenderem sua ação missionária, as irmãs aceitaram o convite do Pe. Francisco Topp para trabalharem em terras brasileiras, mais precisamente em Santa Catarina, fortemente colonizada por europeus, dentre eles os alemães.

No dia 11 de fevereiro de 1895 seis jovens irmãs, decididas, dedicadas e impelidas por um forte ardor missionário, iniciam sua trajetória à nova terra, o Brasil que elas adotaram como sua Pátria. O dia de chegada foi 27 de março de 1895.

No dia 11 de abril de 1895, três das seis corajosas irmãs, Albina, Osvalda e Albertina, partem de Florianópolis em direção à Tubarão, aportando no dia seguinte em Laguna onde passaram a Páscoa e depois seguiram viagem ao destino final, Tubarão. O trabalho em Tubarão estava sendo tão frutífero que as autoridades civis de Laguna solicitaram que as irmãs iniciassem um trabalho com educação na cidade das praias. Foi assim que em 03 de maio de 1911 as Irmãs Benvenuta, Cupertine e Erhardine iniciam o trabalho com a fundação do Colégio Stella Maris – Maria, a “estrela do Mar”. Assim se inicia um trabalho centenário que já perdura por 108 anos. É inegável a dedicação de todas as irmãs que já passaram pelo Colégio Stella Maris e que conduziram e conduzem com maestria essa instituição de ensino que configura a cidade de Laguna como um solo santo da educação cristã.

Hoje com mais de um século de serviços prestados ao povo de Laguna, o Colégio Stella Maris, está sob a direção da Irmã Bernadete Rech, que com pulso firme, conduz o Colégio em parceria com profissionais competentes, que tem o mesmo objetivo em comum, que é “Desenvolver um processo educacional de crescimento e de formação integral do ser humano, alicerçado nos valores ético-cristãos e na Espiritualidade e Carisma das Irmãs da Divina Providência”, buscando sempre a excelência educacional e a aprendizagem dos alunos.

E visando sempre a qualidade e a confiança da sociedade lagunense, o Colégio Stella Maris tem nos últimos anos passado por inúmeras transformações, tanto na parte de infraestrutura, quanto no pedagógico. Na infraestrutura, foram inúmeras as reformas e adequações realizadas no prédio do Colégio nestes 108 anos de existência e outras ainda estão por vir. E na pedagógica, tendo em vista, as transformações e mudanças no cenário educacional brasileiro, o Colégio tem a cada dia buscado a ser uma escola confiável, de excelentes resultados e integrada a família de seus alunos. E isso, tem acontecido! Nos últimos anos, os alunos apresentaram os melhores índices educacionais tanto em Laguna quanto na Amurel. Isso é um resultado gratificante para a cidade de Laguna. Claro, que ainda há muito o que fazer. E o Colégio Stella Maris está em movimento, buscando cada vez mais inovar, melhorar, humanizar, mas sem perder o foco. Por isso, chama todos os empresários, políticos, e comunidade em geral, para que juntos possam estar engajados por Laguna, pois todos sabemos que, se há algo que pode transformar e melhorar nossa cidade, é a EDUCAÇÃO, e o Stella Maris como escola, está fazendo sua parte, mas gostaria de fazer mais, de estar juntos, e fazer história em mais alguns séculos que estão por vir.

“O Colégio Stella Maris representou em minha vida momentos muito importantes, pois ali conheci meus melhores amigos! Ali aprendi e reforcei meus valores! Ética, família, amigos eternos, respeito, educação e Amor ao próximo! Agradecimento sempre.” Cintya Ferreira Corrêa Vieira (Enfermeira Chefe)

“O Colégio Stella Maris tem grande importância para minha história e da minha família. Representa Educação de qualidade e extensão de nossa casa! Gratidão.” Barbara Andreadis (Consultora da Mary Kay)

“O Colégio Stella Maris representou muito em minha vida, primeiramente, como aluna, proporcionando conhecimento e muitas amizades. E profissionalmente, muito bom trabalhar numa instituição que preza por valores religiosos e humanos e na construção do ser.” Marivone Fernandes (Corretora de imóveis e ex-coordenadora pedagógica do CSM)

“O Colégio Stella Maris representou muito em minha vida, como ex-aluna e ex-funcionária, ali passei lindos momentos da minha vida. Que as bênçãos de Deus e de Maria se façam sempre presentes neste Educandário.” Salete de Jesus Fernandes (Ex-aluna e ex-funcionária)

“O Colégio Stella Maris representa para mim um lugar de conhecimento, acolhimento e de confiança.” Eveline Silveira (Especialista em docência do Ensino Superior)

“O Colégio Stella Maris representa para mim um lugar de carinho e gratidão, uma escola de referência em educação, onde há 23 anos sou grata pela confiança depositada em minha pessoa. Amo meu trabalho e sempre agradeço por fazer parte dessa equipe de profissionais. Parabéns Stella Maris, pela semente plantada há 108 anos que gerou bons frutos.” Silvia De Carli Medeiros (Especialista em séries iniciais)

“O Colégio Stella Maris representa para mim um colégio de excelência, pois desenvolve nos estudantes o conhecimento científico. Também, dispõem de recursos que dá suporte para o professor em suas aulas. Além disso, é um colégio de religião cristã, possui suas bases no catolicismo. Assim, caracteriza ser um colégio diferenciado, pois, além do conhecimento científico dos recursos disponibilizados, trabalha com os estudantes as virtudes, ou seja, os hábitos constantes que levam as pessoas para o caminho do bem.” Cleber de Oliveira dos Santos (Mestre em Educação)

“O Colégio Stella Maris representa para mim um espaço de construção, de conhecimento, valores e atitudes.” Michelle Medeiros (Pós doutora em Química)

“O Colégio Stella Maris representa para mim uma instituição que oferece uma educação de qualidade, segurança e interação social, pautada em grandes valores espirituais.” Juliana Serafim (Especialista e coordenadora de ensino)

“O Colégio Stella Maris representa para mim o RECOMEÇO.” Pâmela Paes Neves (Especialista em Metodologia do Ensino de Línguas)

“O Colégio Stella Maris representa para mim oportunidade de crescimento profissional, pessoal. Minha segunda casa.” Fernanda Andrade Domingos (Psicóloga e Pedagoga)

“O Colégio Stella Maris representa para mim a ideia de transformação do meu “eu” interior.” Rosana Gariba (Especialista em literatura infanto-juvenil)

“O Colégio Stella Maris representa para mim uma instituição comprometida com a educação de qualidade, com o ensino promotor da mudança, permitindo o desenvolvimento pessoal e da sociedade.” Lafaiete Teixeira Pereira Erkmann (Mestrando de Ensino em Biologia)

“O Colégio Stella Maris representa para mim uma linda e importante história de 108 anos, escrita com muito amor para a comunidade lagunense.” Rosana Fernandes Honorato (Licenciada em História e secretaria do Colégio)

“O Colégio Stella Maris representa um marco na história de Laguna. Um Colégio que transmite educação de qualidade aliada aos valores do Evangelho. É uma oportunidade ímpar fazer parte dessa família que alia educação com humanização, alicerçado pelo carisma e espiritualidade das irmãs da Divina Providência.” Fernando Fabichaki (Mestrando em Educação)

“O Colégio Stella Maris representa para mim uma casa, onde convivemos como família, compartilhando saberes, carinho e união.” Joelma dos Reis (Pedagoga)

“O Colégio Stella Maris representa para mim um lugar de amor, respeito e oração.” Liliane Martinho Moreira (Especialista em Educação Especial)

“O Colégio Stella Maris representa para mim um lugar de partilha de conhecimentos pautados no carisma da Irmãs da Divina Providência.” Simone Faísca Nunes Floriano (Especialista em Metodologia de Ensino)