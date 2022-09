Transporte escolar – Câmara aprova projeto em 1ª votação

Projeto 051/2022, que deve dar o que falar, até porque beneficiaria a todos, independente de quem tenha ou não condição financeira para tal, em primeira votação foi aprovado por unanimidade durante a sessão 35, da última segunda-feira, 22.

De autoria dos vereadores Gustavo Cypriano dos Santos e Rodrigo Bento, ele autoriza o transporte escolar de estudantes

regularmente matriculados em instituições de nível superior, curso técnico ou profissionalizante ou nível médio e dá outras providências como especifica.

JUSTIFICATIVA: “O objetivo da proposta do projeto de lei, é oferecer o transporte escolar gratuito aos estudantes universitários e de cursos profissionalizantes devidamente matriculados em instituições de ensino pública ou privada, buscando a efetivação do direito constitucionalmente garantido à educação. A imposição desta obrigatoriedade visa tão somente a garantia de aprofundamento do ensino, em mercado de trabalho que cada dia mais requer especialidade e técnica dos Profissionais.”

Discussão/ Primeira Votação: APROVADO POR UNANIMIDADE

Outros projetos aprovados

Projeto de Lei n. 0053/2022

AUTOR: Jaleel Farias

EMENTA: DÁ DENOMINAÇÃO À VIA PÚBLICA

Discussão/Primeira Votação:APROVADO POR UNANIMIDADE

Projeto de Lei n. 0054/2022

AUTOR: Gustavo Cypriano dos Santos

EMENTA: DÁ DENOMINAÇÃO À PRAÇA PÚBLICA

Discussão/Primeira Votação: APROVADO POR UNANIMIDADE