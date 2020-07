Tupy Barreto

★30/11/1911

✝16/08/1989

Nasceu em 30 de novembro de 1911, em Joinville. Filho de Júlio Dácia Barreto e de Theonila F. de Carvalho.

Casou com Ceres Silva Barreto, com quem teve Jaison Barreto, médico, Deputado Federal em duas legislaturas e Senador da República representando os catarinenses.

Tupy exerceu a profissão de Advogado e foi Delegado de Polícia em várias regiões de Santa Catarina.

Em 1954, disputou vaga de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pela União Democrática Nacional (UDN), conquistou 2.714 votos, ficou Suplente e foi convocado para a 3ª Legislatura (1955-1959).

Elegeu-se Deputado ao mesmo Parlamento, pela UDN, com 5.383 votos, integrou a 4ª Legislatura (1959-1963), foi 2º Secretário da Mesa Diretora da Casa, em 1959, e no ano seguinte, Suplente de Secretário.

Faleceu em 16 de agosto de 1989.

Recebeu homenagem da Assembleia Legislativa catarinense, in memoriam, em 1999, pelas legislaturas exercidas.