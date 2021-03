Turismo pelo avesso – cães mordem banhistas e Prefeitura fala em projeto, projeto…

As dificuldades no setor turístico da cidade, na verdade aparecem na falta de ações mínimas. A começar pelo que vem ocorrendo na área central e nos bairros, mas muito especialmente nas areias da praia do Mar Grosso, onde seguido, banhistas vem sofrendo ataques de cães, como no início da semana, com pelo menos, seis pessoas sendo mordidas.

No Magalhães, próximo a Escola Professora Ana Gondin, um motociclista foi atacado por três cães, sendo mordido por um deles, precisando ser levado ao Hospital de Caridade, onde foi atendido e orientado a tomar a vacina contra raiva.

No mesmo dia, na praia do Mar Grosso, teriam sido registrados outros ataques, dos quais, duas pessoas foram mordidas, um cidadão de 60 anos e uma senhora de 89 anos.

A palavra oficial

Procurada com insistência, pelo JL a secretária Patrícia Paulino, de Pesca e Agricultura, que tem em sua composição uma Gerência do Bem Estar Animal, antecipou que vem desenvolvendo um projeto, inclusive com centro de zoonoses. De qualquer forma disse reconhecer que algo precisa ser feito de imediato, como a castração e a retirada das ruas, de cães mais bravos.

Quanto ao projeto adiantou que vem tentando buscar recursos em Brasília.

No Iró

Para quem pensa que é um pequeno problema, na praia do Iró, ontem, 18, pela manhã, um banhista que praticava caminhada, também foi mordido por cães, sendo levado ao Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, onde fez curativos e tomou vacinas.

Definitivamente o problema precisa e deve ser resolvido imediatamente, antes que seja agravado. Uma vergonha!