UDESC forma 250 estudantes de Pedagogia a distância

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) finalizou mais um período de formatura de turmas de Pedagogia do Centro de Educação a Distância (Cead) ontem, 20, em Laguna. Neste semestre, ao todo, serão formados 250 pedagogos em dez polos de apoio presencial: Blumenau, Caçador, Canelinha, Florianópolis, Joaçaba, Laguna, Palmitos, Ponte Serrada, São José e Tubarão. Outros 14 estudantes se formaram em gabinete no primeiro semestre de 2018.

Desde 1999, o curso de Pedagogia a Distância, oferecido originalmente pelo Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), já formou mais de 16 mil alunos em Santa Catarina, além de turmas específicas no Maranhão e no Amapá.

Em parceria com o Sistema Universidade Aberta (UAB), do Ministério da Educação (MEC), a universidade oferece mais três graduações a distância: Administração Pública (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura) e Informática (Licenciatura).

Saiba mais sobre as graduações a distância no Guia de Cursos Udesc e na página oficial. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail seg.cead@udesc.br.