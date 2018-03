Udesc Laguna Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Pesca formam novas turmas

Em horários diferentes, hoje (9), acontecem as solenidades de Outorga de Grau dos formandos dos cursos de Engenharia de Pesca-Bacharelado (às 15h) e de Arquitetura e Urbanismo-Bacharelado (às 18h), ambas no auditório do bloco II do Ceres-Centro de Educação Superior da Região Sul, em nossa cidade.

Os formandos

Engenharia de Pesca

Ana Lucia Paz Cardozo, Ana Luísa Silva Ghilardini, Cristina Viriato de Freitas, Daniel Correia, Jamile Cardoso de Oliveira, João Pereira Diniz Silva, Julia Mendes Salvador, Marcelo Henrique Schmitz, Marina Trentin Meneguzzi, Matheus Frederico Ferreira Henckmaier, Sara Teodoro Ferreira e Thais Agda Rodrigues da Cruz Primo.

Arquitetura e Urbanismo

Aline Bastos Almeida, Alisson Pazetto de Oliveira, Ana Luiza Daniel de Chagas, Barbara Schmidt Siqueira Michels, Beatriz Barcelos, Beatriz Costa Bergler, Beatriz Duarte de Senna, Cintia Chaves de Souza, Danielle Machado Barini, Danielli Loli Teza, Debora Campos da Rosa, Diego Daniel da Silva, Francini Sardá, Gabriela Gunther Gonçalves, Gabriella Colla, Gislaine Veronica Marcelino, Guilherme da Silva, Heitor Seemann de Abreu, Isabela Benedet Bardini, Isabela Mafioletti Salvador, Janaina Furlan, Jessica Schaffner da Silva, Julia Ândria Lima Carradore, Julia Dias Gomes, Juliana Vasconcelos Cardoso, Juliane Farenzena, Kamila Pereira Tavares, Karoline Broering dos Santos, Lais Laureano de Pina Pereira, Leticia Dias Gomes, Leticia Remor dos Santos, Luiza Barbosa Correa, Maiara Palmas dos Santos, Maiara Silva Goulart, Marcio Flavio Ramos Moreira, Maria Luiza Lemos Bernardi, Marianna de Oliveira Natale, Marillyan Souza Pereira, Marlon Henrique De Souza, Mateus Goulart Marcos, Mayara Schmitt, Melina Monks da Silveira, Murilo Zamparetti Maria, Nathalia Tavares Sarli, Nicole Oliveira da Silva, Paul de Pontbriand Vieira, Paula Karini Santos Novack, Renata Martinello Campioni, Roberta Acordi Guidi, Taiane Cristina Gomes Lacerda, Tayne Martins Matias e Tuami Pricila Matielo.