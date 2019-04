Udesc Laguna sob nova direção

Com a presença do Reitor Marcus Tomasi, Vice-Reitor Leandro Zvirtes, representantes da prefeitura e da Câmara de Vereadores, comunidade acadêmica e outros convidados, na última segunda-feira, 15, a professora Patrícia Sunye foi empossada como nova diretora geral do Centro de Educação Superior da Região Sul, cuja sede administrativa está em nossa cidade. Junto com ela assumiram também os diretores Carlos André da Veiga Rosa, de Ensino, Maisa de Amorim Bleyer, de Administração, Aline de Oliveira Fernandes, de Pesquisa e Michelle Benedet, de Extensão. Ao usar a palavra, a nova diretora geral fez um completo histórico desde que chegou em Laguna, em 2006, apresentando as dificuldades e conquistas ao longo do tempo.

Patrícia Sfair Sunye

Graduada em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1990), Mestre em Oceanografia Biológica pela Universidade do Rio Grande (1993), Doutora em Oceanografia Biológica Pela Universidade ´da Bretanha, França (1999) e Pós-Doutora na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural De Santa Catarina – EPAGRI (1990-2000). Atua na área de pesca, com ênfase em gestão e uso de recursos pesqueiros artesanais. Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado de Santa Catarina, onde coordena o laboratório de ictiologia e pesca. Fez parte da comissão de elaboração do Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas (2014), e faz parte de seu núcleo docente estruturante desde 2016. Foi coordenadora de estágios do CERES (2015-2019). Faz parte da Comissão Setorial de Avaliação (2016-2019), da Comissão de Extensão (2017-2019), da Comissão Permanente de Sindicância, Processos Administrativos Disciplinares, Providências Administrativas e Tomada de Contas Especial (2018-2020) e do Conselho Universitário (2018-2020). É membro do Comitê Científico Sobre Peixes Pelágicos da região sudeste e sul do Brasil, da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Faz parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Laguna, e do Conselho Municipal De Desenvolvimento Sustentável Agrícola e da Pesca de Imbituba. Coordena o projeto de extensão alimentos bons limpos e justos, que promove o pescador artesanal, o agricultor familiar, seus produtos e técnicas tradicionais.

Histórico da Udesc Laguna

Em 23 de novembro de 2006, na administração do magnífico reitor Anselmo Fábio de Moraes e do seu vice, Sebastião Iberes Lopes Melo, por meio da resolução nº 272 do Consuni, foi criado o Campus VI – Sul Catarinense e o respectivo Centro de Educação Superior da Região Sul, com sede administrativa em laguna, da fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Em 28 de dezembro 2006, o então governador do estado, dr. Eduardo Pinho Moreira, sancionou o decreto estadual nº 5.018, que criou o centro.

o campus da Udesc Laguna tem instalações modernas e de vanguarda. Em dez anos de existência, o centro oferece quatro cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Pesca, Ciências Biológicas – opção Biodiversidade e Ciências Biológicas – opção Biologia Marinha. Além de oferecer cursos de qualidade reconhecida e possuir estrutura física ampla, adequada e moderna, a Udesc Laguna auxilia no desenvolvimento econômico municipal e da região, constituindo hoje sua maior indústria limpa, gerando mais de cem empregos diretos e muitos outros empregos indiretos, bem como elabora vários projetos de pesquisa e de extensão que contribuem para a melhoria da urbanização, da conscientização do patrimônio histórico e da preservação ambiental. Assim como os demais centros de ensino da instituição, a Udesc Laguna modificou para melhor o município que o acolheu como sede e vem cumprindo de forma exímia os princípios e as finalidades estabelecidos no estatuto da universidade, não esquecendo a busca da excelência, da preservação e da difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico, desportivo e cultural, por intermédio do fomento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

No detalhe sendo cumprimentada pelo Reitor Marcus Tomasi. Na foto maior a partir da esquerda com o Vice-Reitor Leandro Zvirtes, diretora de Pesquisa Aline de Oliveira Fernandes, diretora Administrativa Maisa de Amorim Bleyer, a nova Diretora Geral, o Reitor Tomasi e o ex-diretor geral do Ceres agora diretor de Ensino, Carlos André da Veiga Rosa.