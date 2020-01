Udesc segue com vagas abertas para cursos a distância em Laguna

Candidato pode entrar com nota do Enem 2019 e/ou com redação

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) segue com prazo aberto para 75 vagas de dois cursos de graduação gratuitos do Centro de Educação a Distância (Cead): Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Os aprovados começarão a ter aulas neste semestre.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet até 5 de fevereiro. Acesse o site de inscrição.

Os candidatos podem concorrer às vagas com sua nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 ou participando de uma prova de redação. No formulário de inscrição, é possível optar por uma ou pelas duas formas de ingresso.

Formas de ingresso

Das 75 vagas dos dois cursos da Udesc, 37 são destinadas para os candidatos que escolherem participar da seleção pela nota do Enem 2019.

Para isso, é necessário inserir a pontuação obtida no exame, que deve ser, no mínimo, de 300 pontos, e o comprovante da nota no momento da inscrição.

Para aqueles que optarem pela prova de redação, a avaliação será realizada em 9 de fevereiro, no período da tarde, em dois municípios: Balneário Camboriú e Laguna. Os candidatos terão duas horas para redigir o texto, que tratará sobre temas relacionados a atualidades e conhecimentos gerais.

Distribuição das vagas

Confira as vagas disponíveis para cada forma de ingresso e o polo de apoio presencial que oferecerá o curso:

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, ênfase em Metodologias e Tecnologias Aplicadas à Educação a Distância – oferecido pelo polo de Laguna, com 28 vagas: 14 para ingresso pela prova de redação e 14 pela nota do Enem.

Licenciatura em Pedagogia – oferecida pelo polo de Laguna, com 22 vagas: 11 para ingresso pela prova de redação e 11 pela nota Enem.

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, ênfase em Gestão Ambiental e Sustentabilidade – oferecido pelo polo de Balneário Camboriú, com 25 vagas: 13 para ingresso pela prova de redação e 12 pela nota do Enem.

A universidade mantém o sistema de cotas pelo Programa de Ações Afirmativas. Em cada curso, 30% das vagas estão reservadas: 20% para candidatos com todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.