Um feliz (Re)nascimento!!

Chegou dezembro o mês do nascimento de Jesus, tempo de reunião das famílias, das trocas de presentes e afetos. Talvez neste Natal, seja um pouco diferente em função de tudo o que vivemos em 2020. Mas, uma coisa precisa continuar igual, o desejo de transformação. No Natal, a empatia nos invade e meu desejo e que isso não pare nesta época do ano.

Parafraseando a famosa cantora Simone, “Então é Natal, e o que você fez?”, isso mesmo, e o que você fez nos onze meses que antecederam dezembro? Porque já sabemos que em dezembro nos transformamos, nos compadecemos mais, nos tornarmos mais dóceis, mais solidários. Será que de alguma forma queremos compensar nossas ausências, dores ou fraquezas dos meses anteriores? Ou talvez, correr contra o tempo para nos dedicar a quem amamos com mais afinco em dezembro. Quando olho para questões como estas, não as entendo como algo ruim, mas percebo como oportunidades da vida para sermos e fazermos mais. Então, se olharmos para Dezembro como uma oportunidade de fazermos o que não fizemos o ano todo – nem que seja por uma semana -, desejo que neste Natal você conviva mais com seus pais, filhos, amigos e parceiros de trabalho de forma diferente, especial.

Para os cristãos católicos, o Natal tem um propósito de comemorar o nascimento de Jesus Cristo e, com isto, despertar em todos nós a esperança em nosso Deus. É tempo de meditar e estar em silêncio para refletir sobre nossa fé. Natal é reflexão, independente de religião. Então, aproveite o momento e reflita sobre as coisas em que você acredita e principalmente o que tem feito para alimentá-las. Manter uma atitude positiva ao longo dos onze meses que antecedem o Natal não só nos fará melhor como também nos deixará mais abertos às oportunidades que a vida irá nos proporcionar. Escolha viver um Natal diferente, uma vida pré Natal diferente e, consequentemente, um futuro ainda melhor.

E como fazer deste o melhor Natal de sua vida? Para seu inimigo, perdão. Para um intolerante: paciência. Para seus amores, sua presença. Para nossos clientes, prosperidade para tudo, generosidade. Para as crianças, troque apenas os presentes por amor e limites. Para você, se dê de presente quem você é, de verdade.

Não espere para que o Natal do ano que vem seja o melhor de sua vida, faça a sua parte e tenha o seu melhor e mais feliz Natal! Viva o aqui e agora, permita-se conviver com sua melhor versão. Um Feliz e inesquecível Natal a todos.

Por Letícia Zanini – Psicóloga – Mestra em Desenvolvimento Socioeconômico – Educadora Executiva