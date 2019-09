Um pouco da história dos estabelecimentos de ensino da cidade (Continuação da edição passada)

E.E.B. Francisco Zezuíno Vieira

A comunidade de Ponta da Barra foi agraciada em dezembro de 1956 com a fundação da Escola Francisco Zezuíno Vieira. O nome foi escolhido pela intensa lista que este prático da Marinha empenhou para a criação desta escola cujo início deu-se com apenas uma sala de aula e uma para direção, na época denominada gabinete.

O ínicio do funcionamento foi dia 2 de março de 1957, tendo como documentação comprobatória a assinatura do livro ponto, datado em março de 1957.

Está situada no centro da comunidade de Ponta da Barra e é composta pelo corpo docente de 13 profissionais, dentre eles: 1 diretor, Carlos Felipe Schimidt, 10 professores e 2 serviços gerais.

Atende alunos do Ensino Fndamental, Anos Iniciais, e 1 turma mista de Pré Escolar no C.E.I. Primeiro Passo.

A escola vem desenvolvendo o Projeto “Folclore Cultura Popular”, com a participação dos alunos e professores, juntamente com a comunidade.

E.E.B. Comendador Rocha, Roseta

A Escola de Educação Básica Comendador Rocha é uma escola pública estadual comprometida com a busca permanente da qualidade em educação, tendo como objetivos principais: formação para a cidadania; resgate dos valores éticos e desenvolvimento pleno dos seus educandos.

Foi por volta de 1909, completando, portando este ano, mais precisamente em 11 de novembro “110 anos de Educação e Cidadania”, conforme informações de pessoas da comunidade que a frequentavam nesta época, e que funcionava numa pequena sala, onde as crianças do bairro, então, chamado de “Roseta”, atualmente Bairro Progresso, aprendiam a ler e escrever, tendo como professora Ondina Pinho. Mais tarde, passou a ser Escola Isolada, localizada no bairro Campo de Fora, com instalações próprias.

Somente em 1926, na gestão do então prefeito João Guimarães Cabral, foi construído outro prédio doado pelo lustre Comendador José Ignácio da Rocha, onde funcionou como Escola Reunida Comendador Rocha, cujo prédio ainda existe no bairro Campo de Fora. O estabelecimento escolar foi criado pelo Decreto nº 241 de 14/05/1954.

Em janeiro de 1956, na gestão do Governador Irineu Bornhausen, foi transformado em Grupo Escolar “Comendador Rocha” Em. 1974, conforme Decreto nº 148/SSE passou a funcionar como Escola Básica “Comendador Rocha”, na gestão do Governador Colombo Machado Salles, sendo que a partir de 1956, conforme Parecer nº 256/75 de 17/07/1975 foi criado e autorizado o funcionamento da 5ª sério do 1º Grau.

A partir da Portaria 0017/2000/SED, teve sua nomenclatura alterada para Escola de Educação Básica Comendador Rocha.

No dia 8 de maio de 2004, foi inaugurado o novo prédio escolar, na gestão do governador Luiz Henrique da Silveira, estando como diretores Joel dos Reis e Sônia Bernadeth Antonio Collantes.

Desde a época de sua fundação até o momento estiveram na direção deste estabelecimento de ensino: Geny Rollin, Marcília Soccas Ribeiro, Ana da Silva Puerta, Lourival Mattos Rodrigues, Evaristo Nascimento, Azair Corrêa de Carvalho, Norberto Pedro de Amorim, Zilá Maria Ramos Moreira, Juceli Corina da Silva Pelegrin, Terezinha Maria Pedro Willeman, Mauri Wisintainer, Sônia Bernadeth Antonio Collantes, Giovana Rocha de Oliveira Silva, Joel dos Reis, Arlete Rebelo, Ivania Pascoal Camilo, Adir Damázio Chede, Marilda Alexandre Rebelo, Karmensita Almeida da Rocha Cardoso, Dulce Beatriz da Silva Rosa e Daisi da Silva Santos. Atualmente a Escola é dirigida por Norberto Pedro de Amorim (Diretor de Escola) e Joel dos Reis (Assessor de Direção), totalizando 911 alunos distribuídos em 34 turmas, sendo 18 do 1º ao 5º ano e 16 do 6º ano ao 9º ano.

C.E.I Pequeno Cisne

O Centro de Educação Infantil Pequeno Cisne fundado em 1995 faz parte do complexo educacional CAIC, situado no bairro Portinho, atendendo 300 crianças de 4 meses a 6 anos, tendo como diretora Lilian Marcondes da Silva, especialista Silvia da Rosa Rodrigues e um corpo docente de 49 professoras, totalizando 69 funcionários. A instituição tem como missão a valorização da autonomia pessoal e coletiva com respeito as diferenças, enfatizando a solidariedade, responsabilidade, discernimento, cooperação e cordialidade.

E.E.B. Nininha Guedes dos Reis

A Escola de Educação Básica Nininha Guedes dos Reis, situada à rua São Judas Tadeu, bairro de Barbacena, tem seu nome em homenagem à professora Maria Lígia Guedes dos Reis e foi fundada em 12 de julho de 1928.

A escola não possuía terreno próprio, tendo recebido por doação de área só em 1962. A construção do prédio iniciou no ano de 1963.

Em 1965 foi registrado o Estatuto da Associação de Pais e Professores (APP) da E.E.B. Nininha Guedes dos Reis, como instituição sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

O prédio passou pela primeira reforma em 1980; em 1999 passou por nova reforma e ampliação; em 2004 foram construídas duas salas de aula de alvenaria, com o objetivo de atender mais duas turmas.

Atualmente estão matriculados neste estabelecimento de ensino 96 alunos do Pré Escolar ao 7º do Ensino Fundamental. São 21 profissionais no total, sendo destes 15 professores, com direção de Silvania Saviatto Braga. 91 anos educando para o futuro.

E.E.B. Chiquinha Gomes de Carvalho, Bananal

A Escola de Educação Básica Chiquinha Gomes de Carvalho, foi criada no dia 15 de julho de 1957, e está localizada na Estrada Geral do bairro de Bananal, situada às margens da BR-101 e da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina. Este ano a escola completou seus 62 anos de funcionamento.

Atualmente sob a gestão da unidade escolar está Josiana Gonçalves de Oliveira, contando com uma equipe de 8 servidores, e atendendo a uma clientela de 38 alunos, desde a Educação Infantil, ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A Unidade Escolar tem como objetivo o desenvolvimento integral do educando a fim de se efetivar a formação do aprendiz na cidadania e para a cidadania, bem como, propor um ensino de qualidade.

Funciona no mesmo prédio o Centro de Educação Infantil Sonho de Criança que está trabalhando o projeto de Resgate do Folclore na Cultura Açoriana.

Centro de Educação Infantil “Padre Agostinho”

A ideia da criação da Creche “Padre Agostinho”, surgiu de um grupo de jovens idealistas, liderados pelo já falecido Padre Luiz Augustinho Saccon.

Em 15 de abril de 1985, foi oficialmente inaugurada, logo contando hoje com 34 anos de fundação.

A primeira diretora foi: Viviane Catari Crippa da Silva.

Em janeiro de 2009, o Centro de Educação Infantil “Padre Agostinho” foi municipalizado.

Atende atualmente 180 crianças, na idade de 4 meses a 6 anos entre Berçário, Maternal e Pré Escola tendo um quadro de funcionários composto por 40 colaboradores.

A atual diretora é Marcia Adriana Feltrin, tendo iniciado sua gestão no ano de 2009.

E.E.B José de Souza Guimarães, de Figueira

Denominada Escola de Educação Básica José de Souza Guimarães situa-se na comunidade de Figueira, às margens da Lagoa Santo Antônio dos Anjos, fundada por José de Souza Guimarães, por volta de 1930. O atual prédio foi fundado em 7 de setembro de 1968, logo tendo completado 89 anos de história, no último dia 7.

A escola possui integrada a ela o Centro Educacional Infantil Saci Pererê, sendo composta em sua totalidade por 34 alunos e seu corpo pedagógico atualmente possui 8 professores e um gestor escolar.

O CEI representa o Projeto de Resgate da Cultura Açoriana. Os projetos feitos na escola priorizam sempre o envolvimento das famílias e de toda comunidade escolar, regatando essa união, e acreditando que o êxito de uma educação de qualidade se dá através da parceria entre a escola e a comunidade. É com mito orgulho que seus funcipnários, formam hoje a família José de Souza Guimarães.

FUCAP – UNIVINTE

Fundada em 1999, como Escola de Ensino Superior para toda a região, expandiu para todo o Estado e hoje tem alunos de outros países, em especial de Luanda – Angola.

Conquistou em 2017, nota máxima na avaliação do MEC. Seus planos é concluir a implantação de Graduação, Pós-Graduação e Extensão como Centro Universitário Univinte em 2020, com cursos de EAD-Educação a Distância inovador para todo o Brasil.

Qualidade acima de tudo!

Sente orgulho por participar há 14 anos da vida de Laguna e por desenvolver o potencial realizador das pessoas; ao formar cidadãos dedicados, responsáveis e de confiança.

Seu presidente é o professor Expedito Michels.

Coordenadora local profª Maria Gorete Rocha de Bem.

FAIEP Uniasselvi

O grupo FAIEP Uniasselvi, na região inicialmente em Imbituba, chegou em 2006, ofertando apenas o curso Normal Superior. A partir de 2009 passou a funcionar como Polo de Apoio Presencial da região, e iniciou os estudos para expansão do grupo. No ano de 2012, iniciou seu projeto de extensão com um Polo em Belém no Pará. Atualmente, o grupo está presente nos estados do Rio Grande do Sul, com polo no município de Vacaria, no Pará, com três Polos na grande Belém, e em Santa Catarina, com os polos de Laguna, Imbituba e São Joaquim.

Localizado no Centro Comercial Tordesilhas, o Polo de Laguna dispõe de encontros semanais com tutor em sala em mais de 60 opções de cursos.

A cada edital aberto, a instituição vem crescendo, e novos cursos vêm sendo ofertados, o que oportuniza o ingresso de muitos interessados no Ensino Superior.

Com 268 mil alunos em curso de Graduação e Pós-Graduação presenciais e a distância, a Uniasselvi é a maior instituição privada de Ensino Superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil.

APAE de Laguna

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Laguna fundada em 17 de outubro de 1972, é uma associação beneficente, sem fins lucrativos, mantenedora da Escola Especial “Solar da Ternura”.

Tem como como missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à família direcionadas a melhoria de qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e igualitária.

A APAE, hoje, presta atendimento a 130 pessoas com deficiências intelectual e múltipla. Possui uma equipe técnica formada por médico neurologista, assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapeuta e uma naturóloga. Possui, também, uma equipe administrativa e equipe de apoio, uma diretora escolar e vinte e dois professores. Além dos serviços oferecidos pela equipe técnica, a entidade oferece transporte e alimentação aos alunos.

A entidade é mantida através de convênios, subvenção, e parcerias mantidas entre a comunidade em geral e o poder público, além de serviço de Telemarketing e Projeto APAE Energia.

Atualmente, a presidente da Associação é Jaqueline Manoel Duarte. Sua administração conta com conselho fiscal, conselho consultivo, todos voluntários. Além de 2 autodefensores, alunos que representam os demais educandos.