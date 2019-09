uma casa para celebrar Anita Garibaldi

Depois de quase um ano, do início das obras de reforma e revitalização, pela empresa lagunense Magapavi, a Casa de Anita será reaberta ao público logo mais às 16h, com a presença do Ministro Osmar Terra, da Cidadania, da presidente Kátia Bogéa, do Iphan-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do diretor Robson de Almeida, do departamento de projetos especiais, da superintendente Liliane Nizzola, do Iphan em Santa Catarina, além de representantes do Intituto Cultural Anita, de uma comitiva italiana e do prefeito Mauro Candemil, entre outras autoridades da cidade e região. O evento prevê também o plantio da Rosa de Anita no museu, como parte do projeto Dois Mundos e Uma Rosa Para Anita, realizado em convênio entre instituições brasileiras e italianas. Entre as novidades da área revitalizada, estão as condições de acessibilidade, climatização, iluminação e equipamentos multimídia e de comunicação visual, contribuindo com a difusão da história e legado de Anita com investimentos na ordem de R$ 660 mil, sendo R$ 610 mil para as obras e R$ 50 mil para o mobiliário, em projeto de 2015.

As cores permanecem as mesmas, mas de longe é possível ver que a casa que leva o nome da figura mais ilustre de Laguna, recebeu a revitalização e o “upgrade” que tanto merecia. O espaço é um dos museus da cidade que retrata a história da importante heroína lagunense.

Cronologia

1821 – Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu em 30 de agosto em Morrinho, hoje bairro Anita Garibaldi na cidade de Tubarão, mas que na época pertencia a Laguna;

1835 – Aos 14 anos, Ana casa-se com o sapateiro Manoel dos Cachorros;

1839 – Conhece o italiano Giuseppe Garibaldi na Vila de Laguna durante a República Juliana. Recebe o apelido de Anita;

1840 – Em janeiro, Anita é presa em Lages. Consegue fugir e encontra Garibaldi;

1840 – Nasce Menotti, em Mostardas, no Rio Grande do Sul;

1841 – A família decide ir para Montevideo, no Uruguai;

1842 – O casal oficializa a relação;

1843 – Nasce Rosa, segundo filho. A pequena morreu dois meses depois;

1845 – Nasce Teresa, terceiro filho;

1847 – Nasce Ricciotti Garibaldi, quarto filho;

1848 – Anita desembarca na Itália, com o filhos. Garibadi aguarda no Uruguai, boas notícias da esposa, para seguir para a Europa;

1849 – Proclamação da República Romana. Com a invasão de franceses e austríacos o casal abandona Roma. Eles seguem pelo interior da Itália em fuga;

1849 – Agosto Anita morre em Ravena, na Itália, grávida do quinto filho.

Resumo de serviços

Conforme relatório disponibilizado pelo Iphan, as obras de reforma e revitalização buscaram adequar a edificação ao novo projeto museológico e museográfico, a adaptação dos sanitários para torná-los acessíveis, implantação de um novo quiosque nos fundos do terreno, cuja função prevista é a de ser uma cafeteria, equipamento infantil de apoio nos fundos do terreno, restauração e substituição de esquadrias danificadas, substituição do madeiramento e telhamento danificados da cobertura, de toda a fiação e dispositivos elétricos (inclusive luminárias), de todas as tubulações e dispositivos hidráulicos, de peças danificadas do assoalho de madeira, do piso dos sanitários e de todas as louças e metais sanitários, reparos no forro de madeira e substituição de peças danificadas, novo revestimento cerâmico nas paredes dos sanitários, novas calçadas/passeios no interior do terreno e um deck de madeira, substituição do reboco, danificado, imunização de estruturas de madeira da cobertura, descupinização de pisos e forros, pintura interna e externa de toda a edificação, implantação de iluminação de emergência, sinalização e equipamentos preventivos de combate a incêndio, climatização das edificações, paisagismo e iluminação externa, substituição do passeio público danificado e implantação de novo mobiliário.

Sobre o imóvel Breve histórico e características arquitetônicas

O Museu Casa de Anita está localizado na Rua Conselheiro Jerônimo Coelho, esquina com a Rua Ângelo Novi, e está inserido na poligonal de tombamento do Centro Histórico de Laguna. É tombado pelo Patrimônio Nacional como Acervo Arquitetônico e Paisagístico da Cidade, desde 25 de abril de 1985.

O imóvel, com influências da arquitetura luso-brasileira, foi construído, possivelmente, em 1711, com a finalidade de abrigar a Casa de Câmara e Cadeia da Vila de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, porém, não há registros que comprovem este fato.

Na primeira metade do século XIX, a edificação pertencia ao senhor Anacleto Mendes Braga, e sua irmã, que confeccionava vestidos para noivas, entre outras coisas. Os proprietários costumavam ceder um dos cômodos da casa para que as moças do interior, quando vinham se casar na Matriz da Freguesia, terem um lugar para se vestirem de noiva. Na época, as moças de baixa-renda vestiam-se de noivas e davam a recepção de seus casamentos nesta casa, fato que aconteceu com Ana Maria de Jesus Ribeiro – a Anita Garibaldi – no dia 30 de agosto de 1835, para se casar com seu primeiro marido, Manoel Duarte de Aguiar, na igreja Matriz de Santo Antônio dos Anjos.

Com o passar dos anos, a casa deu morada a novas famílias, e foi transformada em ponto turístico na gestão do Prefeito Venâncio Luiz Vieira (1976–1977), como parte das comemorações do Tricentenário do município de Laguna. No dia 17 de junho de 1978, a casa foi aberta ao público como “Casa de Anita”, transformada, assim, em um pequeno museu, contendo mobiliário da época e objetos que fizeram parte da história da heroína Anita Garibaldi e da cidade de Laguna. Atualmente o imóvel pertence ao município, e está vinculado à Fundação Lagunense de Cultura.

O projeto

Diante da significativa importância histórica da edificação, e do mau estado de conservação em que o imóvel se encontra, a proposta tem como principais intervenções atender às questões de acessibilidade, com a adaptação dos acessos, circulações e sanitários, além de adequar o imóvel ao novo projeto museológico e museográfico, com a setorização dos usos bem definida.

Ainda foi proposto um quiosque, onde funcionará um pequeno café nos fundos do terreno, e uma caixa de areia com brinquedo infantil, como equipamentos de apoio para atender aos visitantes do museu, sendo que o quiosque tem a possibilidade de atendimento ao público externo (através de acesso independente).

A intervenção é parte de uma série de ações que vem sendo feitas pelo Iphan, autarquia do Ministério da Cidadania, em Santa Catarina. Em Laguna, foi entregue ainda esse ano a obra de restauração da Casa Candemil, que sedia o Arquivo Público Municipal, e também estão em execução outras quatro obras: a primeira etapa da requalificação urbanística do Centro Histórico e as restaurações da Antiga Estação Ferroviária, do Clube União Operária, da sede da Sociedade Musical Carlos Gomes e do Clube Blondin – somando investimentos de R$ 12,4 milhões na cidade. Já em Florianópolis, capital do Estado, foi concluída a restauração do Museu Victor Meirelles e estão sendo realizadas as obras da antiga Alfândega e requalificação urbana de seu largo, com outros R$ 17,5 milhões em recursos.

Rosa para Anita

É uma iniciativa do museu e Biblioteca Renzi, de San Giovanni in Galilea, é uma muda de rosa desenvolvido pelo ex-combatente Giulio Pantoli, de Ravena, que denominou Anita Garibaldi, doou ao Instituto Técnico Garibaldi-Da Vinci. Uma muda da rosa será plantada na Casa de Anita, no centro histórico, hoje, 30, ás 17h.

Outras pequenas rosas estão sendo desenvolvidas pelo departamento de Agronomia da Unisul, através da trazida da Itália. As plantas serão distribuídas em todo o Estado durante as comemorações do bicentenário da lagunense a ser celebrado em 2021.

Iphan Laguna

A destacar o trabalho desenvolvido pela equipe do escritório técnico do Iphan de nossa cidade, tendo à frente a pela arquiteta e urbanista Ana Paula Cittadin.

Magapavi: 23 anos de uma trajetória de sucesso

Construtora responsável pelas obras na Casa de Anita, a Magapavi tem a frente de sua administração, o dinâmico e comprometido empresário Pedro Paulo Alves.

Trilhando desde cedo os mesmos caminhos do pai, o saudoso “seo” Manoel, que por muitos anos dedicou-se ao ofício de calceteiro, Paulinho, como é carinhosamente chamado, não poderia imaginar que a vida lhe proporcionaria muito além, e que mais do que abrir estradas, ele também teria a capacidade de liderar uma equipe de 54 funcionários, que hoje são capazes de construir, reformar e restaurar qualquer estrutura.

Aos 52 anos de idade, o proprietário da Magapavi, começou a vida profissional vendendo laranjas e recorda com saudosismo os tempos de infância e adolescência: “Aos nove anos fui em busca de algo que pudesse dar retorno financeiro. Creio que ali despertava meu tino comercial. Aos 14 anos decidi trabalhar com meu pai, de onde só tive de me afastar quando fui chamado para o Exército. Quando vi que aquela não seria a trajetória que queria pra mim, voltei à atividade anterior, até surgir a primeira oportunidade de construção”.

A criação de sua primeira empresa, a P.P.A., aconteceu em 1994, sendo superada pela criação da Magapavi, em 1997: “De lá para cá são inúmeras as obras e restaurações realizadas. Além de Laguna, que é minha menina dos olhos, acumulo no currículo obras em Florianópolis, Tubarão, Criciúma, Imbituba, Pomerode, Içara, Braço do Norte, São José, Lages, Capivari de Baixo e Treze de Maio”, relaciona o empresário.

Além da Casa de Anita, que entrega hoje, 30, ele se orgulhosa de uma obra de grande desafio realizada por sua empresa: “A revitalização da orla do Mar Grosso foi um processo desafiador. A equipe toda teve que lidar com fatores ecológicos, como as corujas e as dunas. Passar por lá hoje e ver tudo concluído é muito bom”.

Serviço

Entrega da restauração da Casa de Anita.

Data: hoje 30, às 16h.

Local: Praça Vidal Ramos, Centro Histórico de Laguna.