Uma marca, um legado!

Essa semana é especial para o Jornal de Laguna, que dia 13 completou 26 anos de história, narrativas, notícias, posicionamento e credibilidade. E quando eu penso em uma marca que completa 26 anos no mercado, naturalmente eu penso em legado. O que vemos em todos estes anos de história e contribuição ao povo lagunense é que a Família Carneiro, a cada ano que passa, nos deixa algo de valor através de sua missão de informar com credibilidade.

Toda marca tem uma característica, uma caminhada de transformação e reformulações. E se você não sabe, o Jornal de Laguna é um fruto (sucedâneo) do Jornal O Renovador, que era um jornal impresso em uma prensa (Marinoni), a partir de textos escritos em máquinas de escrever, que logo eram entregues para profissionais, ou seriam artesões, que juntavam as letras (tipos, fontes) num componidor, para que, uma a uma, formassem os textos que seriam posteriormente passados para uma espécie de impressora plana, e esse processo durava quase que uma madrugada. Posteriormente, isso em 1995, já como Jornal de Laguna, na época já feito no computador, o que permitia a utilização de cores, um grande passo para os clientes e anunciantes. Mas quando recebemos o Jornal, na versão física ou digital, não imaginamos o trabalho dos bastidores para garantir que você possa ler suas notícias – com confiança, no conforto da sua casa ou do seu trabalho. Por trás de todo benefício do cliente existe uma equipe incansável em fazer o seu melhor.

É claro que para uma empresa que está na fase adulta e que escolheu permanecer com força no mercado, a reinvenção se faz necessária. E neste caso, não é crescer de qualquer forma, é crescer com ética. Em um mundo onde todos possuem em mãos ferramentas para difundir “notícias”, transmitir informação com seriedade e profundidade é, de fato, uma missão, e para o nosso querido Jornal de Laguna, uma missão possível, já que seu time continua se preparando técnica e comportamentalmente ao longo destes anos. Que venha a maturidade dos 30 anos, contrariando algumas crenças de que o jornal impresso teria dias contados pós internet e informações virtuais.

Um legado se constrói com base sólida em aspectos como propósito, planejamento, ajuste de rotas, entendimento de seu mercado e do comportamento de seus clientes, renovação, parcerias, buscar o novo e tudo isso, sem perder sua essência. Porque marca é isso, é singularidade, é essência, é ser reconhecido pelo que se é e faz. Parabéns ao time do Jornal de Laguna, parabéns à família Carneiro, Márcio, Jadna e Letícia, por viverem o propósito de levar informação com ética e densidade ao povo lagunense.

Letícia Zanini – Psicóloga Mestra em Desenvolvimento Socioeconômico Educadora Executiva