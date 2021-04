Uma tonelada de amor

Em mais uma ação beneficente, a Torcida Organizada FLAGUNA, do Flamengo, Claro, arrecadou nada menos que uma tonelada de alimentos, totalmente doados a Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Laguna.

Através do JL, a diretoria da FLAGUNA agradece a todos que contribuiram para o sucesso da campanha.

A Flaguna

De acordo com um de seus integrantes, Fabio Rainoldo Vieira, que inclusive participou de sua fundação, em 2009, são mais de cem associados com ativa participação e até pagando mensalidades.