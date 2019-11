Unesc recebe Jornada Regional de Patrimônio Industrial

Evento reunirá estudantes, pesquisadores e visitantes de todo o Sul do país

Estudantes, professores, pesquisadores e comunidade em geral interessados em aprender e debater sobre Patrimônio Cultural estarão reunidos na Unesc, em Criciúma, de quarta, 6, a sexta-feira, 8. Isto porque a Universidade sediará a primeira Jornada Regional de Patrimônio Industrial, evento voltado ao Sul do país, envolvendo profissionais de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. O encontro é promovido pelo Grupo de Pesquisa Patrimônio Cultural: Histórias e Memórias, pelo Curso de História e pelo Cedoc (Centro de Documentação), em parceria com o TICCIH – Brasil (Comitê Brasileiro para Conservação do Patrimônio Industrial), recebendo apoio financeiro da Fapesc (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina).

De acordo com o coordenador do curso de História da Unesc e integrante da comissão científica do evento, Tiago da Silva Coelho, estarão em Criciúma para a Jornada pesquisadores de todo o país. “No total serão apresentados aproximadamente 40 trabalhos ao longo dos dias de evento, que receberá ainda palestrantes de São Paulo e Minas Gerais”, destaca.

O foco das discussões, conforme Thiago, envolverá temáticas que interessarão ao público da região, já que englobará questões como indústria, mineração e ferrovia.

A temática oficial do evento foi dividida em Patrimônio Industrial, arquitetura e preservação; Patrimônio Industrial, arte e representações audiovisuais; Patrimônio Industrial, meio ambiente e paisagem cultural; Patrimônio Industrial, museus e acervos e Patrimônio Industrial e memórias do trabalho.

Esta é a primeira vez que a jornada é realizada no Sul e, conforme Thiago, representa a preparação para um evento nacional programado para 2020 e para outra ação internacional, prevista para 2021.

A programação completa para os dias de Jornada Regional pode ser encontrada no site www.unesc.net/patrimonioindustrial. A entrada para as atividades é gratuita, porém aqueles que precisarem do certificado oficial de participação deverão pagar uma taxa de R$10. As inscrições podem ser realizadas pelo site ou no dia dos eventos.