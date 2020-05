União dos Artistas com nova diretoria

Com uma chapa de consenso, no domingo, 3, por aclamação foi eleito e empossado presidente da Sociedade Musical União dos Artistas, a mais antiga corporação musical civil, do Brasil, para o biênio 2020/2022, o jovem músico Giovani Sebastião Cardoso, que conta em sua diretoria com Maurício José Espíndola, como presidente de Honra, dr. Ernesto Baião Bento, como presidente Benemérito, vice-presidente Luis Fernando Schiefler Lopes, 1ª secretária Carolina Rodrigues Villa, 2ª secretaria Lisandra Ambrozini, 1º tesoureiro Vilmar Machado, 2ª tesoureira Rosana Nunes Machado, departamento jurídico dr. Roberto de Bem Ramos, orador Paulo Roberto Cereja, diretor de patrimônio Fabio Fernando Lisboa, zelador João Cavalheiro Junior, regente Gerson Barreto Junior, regente auxiliar Antônio da Silva Fernandes, arquivista Henrique da Silva Guerreiro, conselho fiscal Márcio Carneiro, Rosane Ramos da Silva e Júlio César da Silva.