União Operária: Obras de restauração prontas em junho

Com 117 anos de existência, fruto da dedicação de destacados associados, a Sociedade Recreativa União Operária, vê chegar ao final, agora em junho, com recursos do PAC das Cidades Históricas, as obras de revitalização de sua sede, lembrando que é uma associação afrodescendente, fundada em 1903 por Pedro Jerônimo do Nascimento, Bonifácio Jesuíno Alves, Lucidônio Cypriano e Antônio Felisberto da Rosa, eles que integravam uma Irmandade, de Nossa Senhora do Rosário.

Entre as décadas de 1920 e 1950, os grupos profissionais mais representativos eram os operários marítimos e funcionários públicos e que participam de promoções de bailes, especialmente o de Santo Antônio,sem esquecer os de carnaval, e reuniões em datas comemorativas. O clube também sempre teve a sua força educacional, oferecendo cursos, os mais variados, destinados aos sócios e familiares.

A sede, em estilo eclético, após uma grande mobilização está acabando de receber uma série de melhorias e que revitalizadas, certamente dará um start diferente, tudo é verdade a partir dos recursos vindos e garantidos através do PAC das Cidades Históricas, na ordem de R$ 644.081,96, com projeto que data de 2016.

Entre as obras já realizadas pela Construtora Magapavi, conhecida empresa lagunense que ainda quarta-feira, 13, completou 23 anos de atividades sob o comando do empresário Pedro Paulo Alves, deixando a Operária em condições, a restauração dos banheiros, telhados, paredes e pintura, além da construção de uma cozinha e cobertura entre o salão e a parte externa.

Para o presidente atual, Geraldo Viana e ex-presidentes como João Batista Cruz e Juvêncio Bento, com o restauro, reaparecem a segurança e a preservação e mais do que isso, com a cozinha, tendo condições de buscar a sua manutenção.

Obras do PAC das Cidades Históricas em Laguna

– Requalificação Urbanística do Centro Histórico, 1ª etapa entre o Largo do Rosário e a rua Raulino Horn; Restauração da Casa de Anita; Restauração da Casa Candemil; Restauração da antiga Estação Ferroviária, no Campo de Fora; Restauração da Sociedade Musical Carlos Gomes; Restauração da antiga Subestação de Energia Elétrica; Restauração do Clube Blondin; Restauração do Clube Congresso Lagunense e Restauração da antiga Estação Ferroviária, no Campo de Fora.