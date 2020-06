Fabio Schiochet na cidade

O deputado federal Fábio Schiochet, presidente estadual do PSL, veio à cidade na sexta-feira, 12, para um encontro com correligionários e muito principalmente com o empresário Samir Ahmad, hoje pré-candidato a prefeito.

Recebido pelo presidente da executiva lagunense, Mário Ricardo Bongiolo e por pré-candidatos a vereador, Schiochet saiu da cidade, animado com a perspectiva de que o partido terá um forte candidato a prefeito e uma extensa lista de candidatos a vereador.

MDB e DEM em Criciúma

Anibal Dário, para prefeito, pelo MDB e Lisiani Tuon, pelo DEM, é a dobradinha que deve partir firme para as eleições em Criciúma, certamente com o aval do sempre governador Eduardo Pinho Moreira, ainda hoje a maior expressão política do Sul do Estado.

50 anos da Tv Cultura

A TV Cultura, de Florianópolis, hoje Record News SC, no meio de semana foi homenageada pelos seus 50 anos, pelo presidente Júlio Garcia, da Assembleia Legislativa.

A lembrar que a Cultura contou com nomes como Cyro Barreto, Moacir Pereira, Roberto Alves, Marisa Ramos, Eloá Miranda e Oscar Berendt.

Aprovação popular

O prefeito da capital, Gean Loureiro (DEM), teve um aumento na aprovação popular de seu governo no “tratamento” da coronavírus, conforme pesquisa apresentada pela Lupi & Associados/Grupo ND. Se em maio era 70,6%, agora em junho os números chegaram a 78,5%. Apenas 4,6% avaliaram ruim ou péssimo.

SICOOB

Durante o primeiro trimestre de 2020, o SICOOB teve registrado um valor de R$ 64,3 bilhões no volume de Operações de Crédito. A lembrar que a agência do SICOOB, em Laguna, atende na rua Coronel Fernandes Martins, em frente a UDESC.

Nascer de novo

A conhecida Casa de Recuperação Nascer de Novo, presidida José Nazareno Duarte, está convocando seus sócios, para assembleia geral, marcada para o próximo dia 27, a partir das 19h, no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Progresso.

União Operária

Como antecipamos em edições passadas, que as obras de reforma da Sociedade Recreativa União Operária, estariam concluídas até 15 de junho, tal aconteceu e agora só depende do IPHAN para que seja entregue. Com recursos na ordem de R$ 728.418,85, do PAC das Cidades Históricas, do Governo Federal, o clube teve uma completa reforma, incluindo banheiros, telhado, entre outras instalações e até a construção de uma cozinha, tudo com a qualidade da empresa Magapavi.