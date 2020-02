Unipesca lança projeto de prevenção à cegueira infantil

Ainda é notícia na cidade, a visita recebida no dia 26, pelo presidente Renato Vieira de Oliveira, o conhecido Ferrinho, da REDE UNIP (UNIPESCA).

Uma comitiva formada pelos drs. Waldir José Ferreira(médico e advogado, ex-diretor do Complexo Hospitalar/Hospital Regional São José, na Grande Florianópolis), Geraldo Victor de Oliveira Andrade(Oftalmologista), Walter Marra de Andrade(Oftalmologista), Ricardo Girard (Clínico Geral e ex-diretor técnico do Hospital Governador Celso Ramos e ex-responsável técnico da Rede Unip/Unipesca), Diógenes Jeferson Inácio (Engenheiro Aeronáutico), Gilberto Dacorégio(Diretor de Saúde da Rede Unip) e a Contalogista Carmen Eneida de Andrade, no último dia 26 veio à Laguna, com o intuito de participar do lançamento da primeira semente do Projeto de Prevenção à Cegueira Infantil.

Estima-se que 1,4 milhão de crianças são cegas e que 500 mil novos casos surgem a cada ano. Os dados divulgados pelo Lions Club Internacional Fundation nortearam o projeto, em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, VISÃO.

Segundo a OMS, as principais causas de cegueira no Brasil, entre as crianças, são glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, catarata congênita e toxoplasmose ocular congênita. Porém, a própria OMS defende que, se houvesse um número maior de ações efetivas de prevenção e/ou tratamento, 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados.

Este é o foco da Oscip VISÃO, em parceria com a Rede Unip-Unipesca, em lançar o projeto de prevenção à cegueira infantil no município de Laguna e região.