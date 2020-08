UTI à partir de 2ªfeira

Mesmo que o ato simbólico de inauguração tenha ocorrido na noite passada, 13, com a presença de poucos convidados, até mesmo em função da pandemia que todos enfrentamos, a UTI – Unidade de Terapia Intensiva, do Bom Jesus dos Passos – Hospital de Laguna, cuja luta iniciou em 2011, com 10 leitos, só entrará em funcionamento na próxima segunda-feira,17, exclusivamente, pelo menos até dezembro, para atendimento de pacientes de covid-19, com recursos garantidos pelo governo do estado e pelo município, que aliás, por justiça repassou recursos na ordem de R$ 476 mil, alterando em janeiro de 2021 para atendimento com clínico geral, aí contando com emendas impositivas, em torno de dois milhões de reais, devidamente aprovadas pela Câmara de Vereadores.

No meio de semana, exatamente na quarta-feira, 12, chegaram os medicamentos de alto custo que faltavam e que acabaram provocando o sinal verde para entrada de funcionamento da nossa UTI, que aberta, vai atender lagunenses e toda a região, tendo no comando o médico intensivista, dr. Thiago Bueno, e claro contando com outros profissionais.

De acordo com a presidente em exercício do Hospital, médica Tatiana Blosfeld, a instalação dos dez leitos, com uma grande gama de equipamentos de ponta, acabou acontecendo em tempo recorde, claro visando o atendimento de toda a região, que até então só contava com os leitos de Tubarão, agradece o empenho de todos, prefeitura, vereadores, governo de estado, secretarias de Saúde do Estado e do município, imprensa e lideranças do próprio hospital.

2011

08/07 – A direção do Hospital esteve na sede da Secretaria do Estado de Saúde, em Florianópolis, realizando a entrega de toda documentação para celebração do convênio, no valor de R$400 mil, para início das obras de instalação da Unidade de Terapia Intensiva.

22/07 – Hospital recebe R$400mil para a reforma da área que abrigará a UTI.

14/12 – A construtora vencedora da proposta para execução da primeira etapa da obra assina o contrato.

29/12 – Obras seguem com expectativa de conclusão em agosto de 2012. Na época, além da escassez de leitos na região, as grandes filas de congestionamento na BR 101 agravavam a transferência dos pacientes para outros hospitais.

2014

14/04 – O estado, na época sob administração do governador Raimundo Colombo do vice, lagunense Eduardo Pinho Moreira, liberaram o convênio de R$300 mil para implantação do sistema de climatização da UTI.

28/07 – Hospital recebe o equipamento de gerador da central de climatização da UTI.

2016

05/04 – No auditório da UDESC, o governador Raimundo colombo, o vice Eduardo Pinho Moreira, assinaram o convênio de R$1.300.000,00 para compra de equipamentos da UTI.

2020

28/05 – Governo municipal repassa mais de 400 mil para conclusão da UTI.

10/06 – Iniciam as obras de finalização dos 10 leitos da UTI.

31/07 – O Governador do Estado, Carlos Moisés, visita o Hospital para realizar a entrega de 5 monitores multiparâmetros.

12/08 – O Hospital anuncia a live de inauguração da UTI para o dia 13/08.