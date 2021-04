Valorização do Jornalismo – ACI apresentou campanha

A Associação Catarinense de Imprensa apresentou na quarta-feira, 7, uma campanha de valorização do jornalismo, levando assinatura da entidade e foi lançada no dia em que se comemorava o Dia do Jornalista. No mesmo evento, que foi remoto com transmissão ao vivo pelo canal de YouTube da entidade, a ACI apresentou a Diretoria e Conselhos eleitos no fim do ano passado e que tem a jornalista Déborah Almada na presidência.

Com roteiro da OneWG e produção da Latina Filmes, a campanha “Cada segundo sem notícia é um segundo escondido da verdade” foi toda rodada em Joinville e simula 24 horas na vida de um jornalista. “A ideia é mostrar para o público todo o esforço e muitas vezes a tensão que envolve o dia a dia do profissional que corre atrás da notícia. O objetivo foi humanizar esta figura, que tem papel essencial nas democracias”, diz José Neto, Diretor da OneWG.

“Esta campanha reflete um dos pilares da Diretoria, que é a valorização do jornalista e do jornalismo. Queríamos de alguma forma contribuir para elevar a autoestima dos profissionais que estão na linha de frente da notícia. O jornalista e o jornalismo têm sofrido repetidos ataques e entendemos que é dever da Associação proteger e defender uma profissão tão importante para a sobrevivência da democracia”, disse Déborah.

“Houve um esforço para mostrar que jornalistas, que muitas pessoas se acostumam a ver através das telas como atores ou mensageiros de propostas de algum grupo específico, são pessoas normais, que estão ali para contar boas ou trágicas histórias”, comentou o diretor de Proteção e Defesa da Liberdade de Imprensa, José Augusto Gayoso.

Nova Diretoria

Além de apresentar a campanha, foram apresentados na quarta-feira, 7, os diretores e conselheiros eleitos em 2020 para três anos de gestão.

Os jornalistas Marcos Bedin, Lúcia Helena, Denise Christians, Rafael Martini, Fabrício Rodrigues e Paulo Roberto Fernandes integram a Diretoria eleita. Já o ex-presidente Ademir Arnon preside o Conselho Superior da entidade. Além de Diretorias externas, há também diretorias em Chapecó, Lages, Criciúma, Blumenau, Joinville e Laguna.

Veja a formação completa da Diretoria Executiva, Diretorias Externas, Conselho Superior e Conselho Fiscal: https://www.casadojornalista.org/diretoria/

Diretoria executiva

Presidente – Déborah Almada, 1° Vice-Presidente – Marcos Bedin, 2° Vice-Presidente – Lúcia Helena Vieira, Secretária – Denise Christians, Secretário Adjunto – Fabrício Umpierres Rodrigues, Tesoureiro – Paulo Roberto Fernandes e Tesoureiro Adjunto – Rafael Martini,

Diretoria externa

Diretoria Jurídica – Arthur Bobsin, Diretoria Acadêmica – Billy Culleton, Diretoria Cultural – Carol Macário, Diretoria de Expansão – Edgar Gonçalves, Diretoria de Relações Institucionais – Fábio Gadotti, Diretoria de Inovação – Fabrício Rodrigues, Diretoria de Defesa e Proteção da Liberdade de Imprensa – Augusto Gayoso, Diretoria de Marketing – José Neto, Diretoria de Projetos Especiais – Júlia Pitthan, Diretoria de Economia Criativa – Luiz Salomão Ribas GomeZ, Diretoria do Núcleo de Agências de Comunicação – Mariana Baima, Diretoria de Eventos – Rafael Almeida e Diretoria do Núcleo de Escritores – Rogério Kiefer.

Diretoria regional

Blumenau – Alessandra Ogeda, Criciúma – Andressa Fabris, Chapecó – Sônia Giaretta, Joinville – Guilherme Diefenthaeler e Laguna, Márcio Carneiro.

Da região sulina, além do diretor de nosso JL, Márcio Carneiro, integram a diretoria, Iberê Aguiar Jacques, de Tubarão e Andresa Fabris, de Criciúma.