Aos 48 anos, carioca da gema, Vanesca Silva Prates deixou sua terra natal em busca de sossego. Acompanhada dos filhos, Raquel, Gabrielle e Raphael, a focalizada decidiu construir uma nova trajetória para família.

Filha da saudosa dona Iona e de “seo” Arari, relembra como foi o recomeço: “ Há 15 anos, com muita fé e coragem e R$1.500 reais no bolso decidi apostar no desconhecido. Soube que meus pais tinham uma casa aqui e de pronto fui idealizando nossa mudança”.

A trajetória profissional em Laguna começou em um supermercado no Mar Grosso: “Consegui uma oportunidade como operadora de caixa. Foi aí que surgiu meu amor pelo serviço que proporcionasse o contato com o público e também a parte de equipe, de liderança. Fiquei ali por três anos e posso dizer que aprendi muito. Foi uma escola”.

Formada em Processos Gerenciais, Vanesca hoje responde como chefe de loja e de caixa do Althoff Supermercados: “Comecei no novo emprego no ano de 2013 como sub chefe de caixa. Após seis meses já fui promovida e hoje concílio duas funções. Terminei minha primeira faculdade no ano passado e para 2021 já vislumbro iniciar minha pós em Gestão Empresarial e RH. Meu intuito é seguir na carreira, prosperar e quem sabe chegar ao posto de gerente de supermercados”.

Sobre o serviço, a profissional considera-se realizada: “Amo o que faço e faço com amor. Dedico minha vida ao meu trabalho e não me imagino fazendo outra coisa. Fico muito feliz quando consigo ajudar os clientes a saírem satisfeitos e me realizo quando vejo os funcionários crescendo, com meninos que iniciaram como empacotadores e hoje estão como operadores. Isso me orgulha muito”.

Com os filhos praticamente criados e tomando seus rumos, ela garante que Laguna se transformou em porto seguro e que daqui não pretende mais sair: “Gosto muito da cidade e apesar de ter apenas um filho morando comigo, não me vejo morando em outro lugar”.