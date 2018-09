Assistente de relacionamento com o cliente no SESC de nossa cidade, a paulistana Vanessa Rocha Alves Leal vê em sua atual profissão, não apenas uma forma de garantir seu sustento, como também uma oportunidade de crescimento pessoal. Atendendo inúmeros clientes por dia, filha de dona Maria Helena e de “seo” Paulo Jorge Leal aponta alguns dos que considera seus maiores desafios: “Lidar com as mais diversas faixas etárias, culturas e condições sociais. Estou sempre buscando atender a todos da melhor forma possível. É fascinante ter um dia a dia que me permite conhecer tantas pessoas e culturas diferentes, um contato com várias histórias de vida e seus aprendizados”.

Quando questionada sobre as características que não podem faltar para quem lida com o público, avalia: “Ao meu ver, é preciso comprometimento, vontade de ajudar, simpatia e empatia. Sempre procurando ser educada, prestativa e encontrando soluções para as situações e casos que possam ocorrer no decorrer do dia”.

Apaixonada por Laguna, principalmente durante a temporada, Vanessa conta aos leitores o que em seu ponto de vista é necessário para alcançarmos o tão sonhado desenvolvimento: “Amo o clima da cidade na alta temporada, cheia de gente por todos os lados. Na minha opinião falta investimento no turismo e um calendário cultural forte para atrair pessoas o ano inteiro. Investimento em infraestrutura, tanto para a população quanto para o turista”.

E como a vida não é só trabalho, a profissional elenca seus passatempos prediletos para as horas de folga: “Gosto de ir a praia, fazer trilha no Gravatá, encontrar com os amigos, ler, assistir séries e cozinhar”.

Para o futuro, os planos são muitos: “Muito em breve pretendo voltar a estudar. Estava cursando licenciatura em História. A longo prazo, meu plano é montar meu próprio negócio”.