Vestibular de Verão 2019 da Udesc está com inscrições abertas

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) continua recebendo as inscrições para o Vestibular de Verão 2019. São 1.265 vagas em 47 cursos presenciais de graduação, todos gratuitos. Em Laguna, as vagas são para os cursos de Engenharia de Pesca e Arquitetura e Urbanismo.

O prazo para se inscrever irá até o próximo dia 30, e a data final para pagar a taxa de inscrição, de R$ 110, será 1º de outubro.

Os candidatos que obtiverem isenção da taxa pelo critério socioeconômico ou por doação de sangue e/ou medula (prazos encerrados) também precisarão se inscrever nos cursos. Além disso, será possível pedir atendimento por condição especial, nome social e convicção religiosa (sabatista) até o dia 30.

A prova objetiva e a redação serão aplicadas em 25 de novembro, enquanto as provas de habilidade específica de Música e de Teatro ocorrerão respectivamente em 24 de novembro e em 5 de dezembro. Os aprovados serão divulgados até 11 de dezembro e começarão a ter aulas no primeiro semestre de 2019.

Mais informações podem ser obtidas na página oficial vestibular.udesc.br e com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.