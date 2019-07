Viagem ao exterior – Câmara instaura CPI

Uma viagem ao exterior, realizada pelo Vice-Prefeito Júlio Willemann (PSD), esta semana fez a Câmara de Vereadores apreciar denúncia de um popular, que segundo ele, não teria sido respeitado o tempo de retorno. Colocada em apreciação, foi aprovada, por 10 a 3, votando a favor Cleosmar Fernandes (MDB),Kleber Rosa (PP), Nádia Tasso Lima (MDB), Osmar Vieira (PSDB), Patrick Mattos de Oliveira (PP), Peterson Crippa da Silva (PP), Rodrigo Moraes (PL), Rogério Medeiros (MDB),Thiago Duarte (MDB) e Waldomiro Andrade (MDB), e contra, Adilson Paulino (PSD), Roberto Carlos Alves (PP) e Rhoomening Rodrigues (PSDB), e assim instaurando uma CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive com a eleição da comissão, formada pelos vereadores Kleber Rosa (PP), Rodrigo Moraes (PL) e Thiago Duarte (MDB).

Contraponto

À imprensa, na quarta-feira,3, o Vice-Prefeito Júlio Willemann, disse que fez a viagem, mas dentro do limite de 15 dias, tendo iniciado às 19h45 do dia 10 e retornado às 19h45 do dia 24, portanto respeitando o prazo constitucional.

Outros projetos

Na mesma sessão, tiveram a leitura aprovada, os projetos de Lei 047, que obriga a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de distribuição de água potável no município de Laguna, de autoria do Vereador Adilson Paulino (PSD), o 048, que altera o Parágrafo Único do artigo 2º da Lei Ordinária 2073, de 17 de maio de 2019, renomeando como parágrafo 1º e cria o parágrafo 2º, de autoria do Vereador Rodrigo Moraes (PL), o 015, de origem do Poder Executivo, que institui a gratificação de desempenho da Comissão do Marco Regulatório – GDCMR de que trata a Lei Federal 13.019/2014, alterando a Lei Complementar 298/2014 e o 049, também do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 1784, de 23 de dezembro de 2014 e por último, em 2ª votação, igualmente aprovado, o projeto de lei 046, de autoria do Vereador Peterson Crippa da Silva (PP), que institui o Programa Municipal “Horta da Gente”, de agricultura urbana e periurbana, mediante aproveitamento de terrenos ociosos do município e de terrenos particulares ociosos.