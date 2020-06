Vila Cigana ganhará uma praça de recreação

O Loteamento Portal do Farol é um empreendimento imobiliário com Licença Ambiental na região do Cabo de Santa Marta. Para o cumprimento de todas as Condicionantes Ambientais impostas pelos órgãos de meio ambiente, o Loteamento está trabalhando com um Plano de Gestão Ambiental (PGA), que organiza todas as ações de instalação, visando oferecer o desenvolvimento com o máximo de sustentabilidade possível.

Foi iniciada a construção de uma praça na Área Verde (também denominada como Área Recreativa) do empreendimento, com o objetivo de oferecer aos moradores um local que proporcione uma série de atividades de lazer em meio à elementos naturais. O Projeto consiste em instalar gramado, bancos, pergolado, arborização nativa, etc.

A primeira ação foi a supressão da vegetação exótica e a terraplanagem da área para o plantio do gramado. Logo após foi plantada a grama e instalado bancos. A próxima ação será a arborização da praça com espécies nativas e frutíferas, o que oferecerá sombra e frutos à comunidade e às aves (e demais faunas silvestres). Logo após, iniciará a instalação dos equipamentos de lazer.

A praça também receberá lixeiras públicas, fabricadas com o reaproveitamento do lixo recolhido na ação de limpeza das margens da lagoa no ano passado, no Dia Internacional de Limpeza de Praias e Rios. Na oportunidade, o Loteamento Portal do Farol patrocinou a vinda da ONG Eco Local Brasil, que proferiu uma palestra de educação ambiental na escola do bairro Cigana e, junto com outras instituições, realizou uma ação de limpeza na margem da lagoa, retirando uma considerável quantidade de lixo.

Os resíduos coletados nesta ação foram levados para a empresa Carbo Brasil (sediada em Joinville), que os reusinou utilizando um processo sustentável, transformando-os nas lixeiras. Parte dos plásticos coletados na ação do ano passado também foram reciclados e viraram brinquedos, que foram distribuídos na região neste mês de maio.

Aguarde, em breve o bairro da Cigana terá uma área de recreação com diversas opções de lazer para a comunidade. Uma estrutura pioneira na “Região da Ilha”, trazendo um grande diferencial de qualidade de vida para os moradores do bairro.