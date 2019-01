Viva o Melhor do Verão

Porcada Summer: A festa do verão lagunense

Um encontro entre amigos virou uma das festas mais esperadas do ano. A Porcada Summer começou quando a avó de um, entre quatro amigos, patrocinou um churrasco com um porquinho. Isso aconteceu em 2002, e, a partir desta data os organizadores se aperfeiçoaram e profissionalizaram o evento. Organização é uma das palavras que define essa grande festa, que este ano chega a sua 18ª edição.

Em 2019, a festa que que já faz parte do calendário de verão da cidade, acontecerá no próximo dia 12 e terá no palco três ícones nacionais: Axé 90 Graus, MC G15 e Inimigos da HP. Bandas da região também irão se apresentar, entre elas O Surto (Hip Hop, Rap e Funk), a dupla Murilo & Gustavo (Sertanejo), DJ Jeff e DJ Gazola.

MC G15 é famoso pelos hits “Deu Onda” e “Cara Bacana”, liderando a lista das mais tocadas em todo o país. Já o Axé 90 Graus é um projeto que iniciou ainda em 2017 e que reúne grandes nomes do axé dos anos 90, entre eles o Tatau do Araketu, Reinaldinho do Terra Samba e Ninha do Timbalada. Inimigos da HP, com o melhor do pagode, completa a programação, que deve agradar todos os públicos.

Os ingressos estão sendo comercializados desde o final do ano passado e as vendas seguem em ritmo acelerado. Portanto, para quem não que ficar de fora dessa, a sugestão é se antecipar, adquirindo através do site www.minhaentrada.com.br, ou na loja Recanto.