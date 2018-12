Viva o melhor do verão 2018/2019

#PARTIU PRAIA

Dando continuidade ao especial com o que há de melhor no verão lagunense, confira as dicas de praias para quem quer fugir do agito e curtir os dias de sol e mar!

Praia do Iró

Fica entre as praias do Gi e do Mar Grosso, a pequena faixa de areia e rochas cor-de-rosa cativam pela sua beleza e rusticidade.

Praia Grande

Localizada entre as praias da Galheta e a Prainha do Farol de Santa Marta, destaca-se pelas grandes dunas que possibilitam a prática do sandboard.

Praia de Itapirubá

Com 12 quilômetros de extensão, abrigando uma povoação, a praia encontra-se localizada na divisa de Laguna com Imbituba. Em sua vista panorâmica se pode observar uma linda baía e a ilha das Araras, localizada a três quilômetros da costa. Nesta ilha pratica-se o mergulho e a pesca. O mar de águas límpidas é de ótima balneabilidade e há um morro para caminhadas ecológicas. O nome Itapirubá tem origem indígena: “pedra apontada para o mar”. Colonizada por açorianos, mantém traços desta cultura que podem ser observados na gastronomia e na forma rústica do trabalho dos pescadores. Além disso, a praia atrai surfistas, pois as ondas são propícias ao esporte.

Prainha do Farol

Boa para prática do surfe, a Prainha do Farol, também conhecida somente como Prainha, abriga o Farol de Santa Marta. Ali, estão localizadas várias opções de restaurantes e pousadas. Não se pode deixar de conhecer essa praia especialmente pela beleza do farol, construído por franceses em 1891. O acesso é feito através da travessia de balsa, seguido por estrada asfaltada.

Praia do Ypuã

Praia de vasto litoral, é conhecida como um dos refúgios de nossa cidade. Fazer trilhas para outras praias, tomar um refrescante banho e mar e passear pelas dunas são os principais atrativos. Conta com uma extensa faixa de areia clara, o mar é levemente agitado, com boas ondas e águas transparentes, propício para a prática de surf e kitesurf, além do banho. Por ser uma praia ainda pouco explorada pelo turismo, uma boa dica é levar alimentos e bebidas, para poder desfrutar de um dia tranquilo na praia. O clima agradável dessa praia encanta seus visitantes, que podem relaxar e repor as energias.