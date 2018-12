Viva o melhor do verão 2018/2019

SOL E MAR…

Encerrando o material que destaca as paradisíacas faixas de areia e mar de nossa cidade, confira informações técnicas e curiosidades sobre as praias do Mar Grosso, Cigana, Tamborete, Cardoso, Gi e Gravatá.

Praia da Cigana

Um dos recantos tranquilos do litoral lagunense, a Cigana é muito procurada por aqueles que querem sossego. Para chegar à praia é preciso fazer a travessia de balsa sobre os Molhes da Barra.

Praia do Mar Grosso

Com 3 Km de extensão, sua larga faixa de areia proporciona lazer à beira mar, banhos de sol, atividades esportivas, como caminhadas, futebol e frescobol. No lado sul, estão os Molhes da Barra, um quebra-mar de pedras de 2 Km de extensão que avança no mar e convida à pesca ou à simples contemplação da paisagem, de onde podem-se avistar a pesca com auxílio dos botos. No extremo norte da praia do Mar Grosso encontram-se os granitos cor de rosa, formação rochosa raríssima no país. Sobre estas pedras, avista-se a praia do Iró e a Praia do Gi. O Mar Grosso é intensamente frequentado por turistas durante o ano inteiro, possui completa infra-estrutura de hotéis, pousadas, restaurantes, bares e casas noturnas.

Praia do Gravatá

Uma praia totalmente agreste. O acesso é feito somente por trilhas, como a dos Butiazeiros, que parte da Ponta da Barra até o mar. No trajeto é possível encontrar o butiá, famosa fruta nativa de nossa cidade.

Praia do Tamborete

A praia do Tamborete passa despercebida por muitos visitantes. Encravada entre os Molhes Sul e o Morro do Atalaia, na localidade da Ponta da Barra, fica escondida por rochas e para chegar até ela é necessário passar pelos Molhes Sul e descer uma escadaria. As rochas protegem os visitantes do vento nordeste e sul. Com a maré favorável, os surfistas costumam atravessar o canal da barra para apreciar as ondas do outro lado, a praia do Tamborete. O visitante da ala norte dos Molhes muitas das vezes não se dá conta da bela paisagem que tem do outro lado. O nome tamborete, segundo os nativos, é devido ao número de pedras parecidas com tambores. A imaginação pode encontrar nas rochas formatos de papagaio, jacarés e até Nossa Senhora Aparecida. Caminhando, é possível chegar até a praia do Gravatá, percurso que serviu de inspiração para programas de televisão sobre aventura, devido a beleza do lugar. Nesta mesma região, por volta de 1839, ocorreu a batalha entre os farroupilhas e imperialistas, no episódio histórico da República de Laguna, na disputa pelo porto da cidade por se tratar de um ponto estratégico para a revolução que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos. Para chegar até o local é utilizada a balsa ou o bote atravessando a lagoa Santo Antônio dos Anjos, e seguir pela estrada que margeia o canal até o final, passando pela praia do Seis.

Praia do Cardoso

Localizada na região do Farol é conhecida como a praia dos pescadores, pois dela partem as embarcações para a pesca em alto mar. Sua faixa de areia é larga, possuindo no lado norte, abrigos, mais conhecido por ranchos, para guardar suas embarcações. Suas ondas despertam o interesse de surfistas de todo Brasil. As dunas também são outra atração do lugar.

Praia do Gi

Com 6 Km de extensão, coberta de vegetação rasteira e algumas pedras, formando um visual belíssimo e diferente, a praia do Gi é “vizinha” da Pedra do Frade, importante ponto turístico, que desafia a lei da gravidade com seus 9 metros de altura. O lado norte da praia, é chamado carinhosamente pelos surfistas por Pico do Cavalinho, e o sul, por Pico da Baleia. Com uma larga faixa de areia, os carros têm acesso até próximo ao mar.