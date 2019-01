Viva o melhor do verão 2018/2019

Sesc verão garante a diversão na praia do Mar Grosso

Boas novas para quem gosta de sol, praia, esporte, cultura e diversão. Começa amanhã (12), o projeto de verão do Sesc em Santa Catarina, e incluindo aí, Laguna, com um festival de programações que irá animar a temporada de férias na Praia do Mar Grosso. O projeto vem para celebrar a estação mais quente do ano, estimular a prática de atividades físicas, proporcionar o bem-estar e entretenimento de qualidade ao ar livre.

Na terra de Anita, as ações iniciam sempre às 8h, na estação saúde, com a caminhada orientada, atividades de educação ambiental, orientações sobre exposição ao sol, atividades sobre alimentação saudável, hidratação, aferição de pressão arterial e atendimento de primeiros socorros. Já na estação esporte, bocha, futebol infantil, voleibol, futevôlei, falsa baiana e ginástica na praia (sempre das 19 às 20h). A estação cultura, garante o entretenimento através da confecção e revoada de pipa, desenho coletivo, pintura com guache, escultura com argila, narrativa de histórias e outras oficinas. E na estação recreação, aberta para todas as idades, realização de cirandas, brincadeiras de palco, jogos, brincadeiras populares e recreação dirigida.

No que tange as atrações especiais, destaque para o cinema na praia, com exibição de filmes dos dias 12 a 18, 20, 24 e 25, sempre a partir das 20h30. No domingo (13), festival de escultura em argila. Dia 17, gincana ecológica cultural, apresentações artísticas, capoeira, maracatu e dança circular.

A história do samba será reverenciada através do show do grupo Boca da Noite, no dia 19, às 20h30. Aulas de Tai Chi Chuan serão ministradas nos dias 18, 19, 20, 25 e 26 às 9h.

O festival de escultura em areia será realizado no dia 24. E no dia 27 a confecção e revoada de pipas.

Toda programação tem como foco a promoção da qualidade de vida e do bem-estar, possibilitando o acesso a atividades oferecidas pelo Sesc. O objetivo é proporcionar o contato das pessoas com uma vida mais saudável de uma forma alegre e divertida, aproveitando o clima do verão.