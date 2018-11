Viva o melhor do verão 2018/2019

Temporada das festas do verão promete esquentar Laguna

A chegada do horário de verão no domingo (4) é um bom presságio. Sinônimo de dias mais longos, clima quente, a vivacidade das principais ruas da cidade e um calendário de shows promovidos pela iniciativa privada, já que por parte do município não se tem qualquer informação de planejamento a respeito. Pelo terceiro ano consecutivo, o JL apresenta aos leitores, a partir dessa edição até o dia 22 de fevereiro de 2019, o projeto Viva o Melhor do Verão, que recebe o apoio de empresas de nossa cidade, que se destacam por seu empreendedorismo e dinamismo, oferecendo ao público, produtos e serviços de qualidade e de quebra ainda valorizam o nome da nossa Laguna. Em nossa primeira edição, confira os shows nacionais já confirmados para a temporada.

UNIVERSIPRAIA

Em sua 8ª edição, de 15 a 17 deste mês, o evento que reúne universitários de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul promete movimentar a praia do Mar Grosso, através de equipes, as chamadas Atléticas, formadas por estudantes praticantes de esporte. Na programação, jogos de praia, como futebol de areia, vôlei, handebol, além de shows nacionais, os quais o público poderá ter acesso através de um camarote do Bloko Rosa. Na programação, na quina-feira (15), sobe ao palco o grupo Pixote, já na sexta-feira (16), é a vez de Lucas Lucco e no sábado (17), Dani Russo e Kekel. O ingresso para o camarote que é open bar, pode ser adquirido na loja Recanto.

HANGAR SUMMER

Encerrando o ano em grande estilo, a Praça Seival recebe dois artistas de peso no cenário nacional. No dia 28 de dezembro, Gusttavo Lima embala os lagunenses com o melhor do sertanejo. Cantor, músico e compositor, o autodidata da cidade de Presidente Olegário/MG, toca violão, guitarra, baixo, bateria e sanfona e chegou no mercado fonográfico com notoriedade: o mineiro é responsável por dar o tom a diversas canções sertanejas que fazem sucesso nas paradas de todo o país.

No sábado, 29, é a vez de Alexandre Pires, com “o baile do negô véio”. Reunindo uma mistura de ritmos, entre os maiores hits dos anos 90, o show se destaca ainda pela duração de 3 horas. Os ingressos antecipados já podem ser adquiridos através do site www.minhaentrada.com.br

PORCADA SUMMER

O que começou como um encontro entre amigos no quintal de casa, regado a espetinho de carne de porco, hoje é uma das maiores festas de Laguna e, a cada edição, atrai um público cada vez maior, está agendada para o dia 12 de janeiro de 2019.

Em sua 18ª edição, a festa é referência em qualidade, infraestrutura e segurança. Quando o assunto é atração musical, o destaque ficará por conta dos ícones nacionais, Axé 90 Graus, MC G15 e Inimigos da HP. Bandas da região também subirão ao palco, entre elas O Surto (Hip Hop, Rap e Funk), a dupla Murilo & Gustavo (Sertanejo), DJ Jeff e DJ Gazola. MC G15 é famoso pelos hits “Deu Onda” e “Cara Bacana”, liderando a lista das mais tocadas em todo o país. Já o Axé 90 Graus é um projeto que iniciou ainda em 2017 e que reúne grandes nomes do axé dos anos 90, entre eles o Tatau do Araketu, Reinaldinho do Terra Samba e Ninha do Timbalada. Inimigos da HP, com o melhor do pagode, completa a programação, que deve agradar todos os públicos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.minhaentrada.com.br, ou nos pontos oficias de venda.

ROCK LAGUNA

Atrações que representam o bom rock nacional, que vêm conquistando todas as gerações e formando um público cada vez mais exigente, estarão em Laguna no próximo 19 de janeiro de 2019, no Festival Rock Laguna. A programação contará com 11 horas de apresentações. Sobem ao palco as bandas CPM 22, Titãs, Capital Inicial, Dazaranha e MC Eltin são alguns dos nomes já confirmados. Referências regionais também farão parte do grande dia e prometem dar ainda mais brilho para o evento. Já é possível garantir a entrada online no www.minhaentrada.com.br.