Viva o melhor do verão 2018

Com o término do Verão, na terça-feira (20), chega ao fim o especial “Viva o Melhor do Verão”. Ao longo dos meses, mais precisamente em 19 edições, destacamos o que a cidade possui de melhor no Turismo, os pontos turísticos, atrações, sugestões de programações, com o apoio de empresas lagunenses que destacam-se por seu empreendedorismo e qualidade em seus produtos e serviços. Em ritmo de despedida, elencamos as sugestões dadas pelo JL que mais tiveram repercussão entre nosso público leitor. Confira:

Caminhada

Em grande grupo ou em dupla, o número de pessoas é a seu critério. Aos que já são adeptos da prática da caminhada em terras lagunenses, a sugestão é inovar no trajeto. Que tal fazer a travessia nos Molhes e seguir rumo ao Gravatá para aproveitar uma manhã de sol especial? A natureza composta por Mata Atlântica, é intocada e não há nenhum tipo de construção no local. Para quem gosta de sossego e uma bela paisagem, é o lugar ideal. O único acesso é feito por trilhas, a pé, através da comunidade da Ponta da Barra. A trilha de acesso à praia tem cerca de 800 metros de extensão. Caminhando, dura cerca de 20 minutos, atravessando dunas e uma vegetação repleta de plantas nativas. A enseada tem 700 metros de extensão, protegida por costões rochosos. Gravatá é o nome de uma flor típica do local, pertencente a vários gêneros da família das bromeliáceas, epífitas e terrestres. São encontradas em tons amarelo e vermelho. Do alto dos rochedos da praia do Gravatá, ao sul dá para avistar a praia da Galheta, e ao norte, a praia do Tamborete. Ao chegar no começo da trilha, deve-se seguir reto até uma porteira de arame farpado, entrando à esquerda em direção à praia.

Pesca com Auxilio do Boto

A pesca com auxílio dos botos já faz parte da cultura lagunense e hoje atrai milhares de turistas para a cidade durante o ano todo. Estes mamíferos aquáticos são considerados os melhores amigos dos pescadores de Laguna. Os botos são uma espécie de golfinhos, que nascidos nesta região e em contato diário com o ser humano, acabam perdendo o medo e juntos começam a trabalhar. Não se sabe ao certo quando começou esta parceria, mas de acordo com a cultura local, já faz muito tempo. Estima-se que há cerca de 40 botos nas lagoas da cidade e todos são reconhecidos pelos pescadores por seus respectivos nomes, colocados por eles mesmos, como o Tafarel e seu filhote Borrachinha, Canivete, Chinelo, Juscelino, Chega Mais, Galha Torta e outros. Os Botos nascem, crescem e desaparecem nas Lagoas da cidade. A pesca ocorre durante o ano todo, sendo que nos meses de abril, maio e junho se torna mais atraente, devido ao ciclo da tainha. Para assistir este espetáculo é só de dirigir até os Molhes da Barra.

Prainha do Farol

Boa para prática do surfe, a Prainha do Farol, também conhecida somente como Prainha, abriga o Farol de Santa Marta. Ali, estão localizadas várias opções de restaurantes e pousadas. Não se pode deixar de conhecer essa praia especialmente pela beleza do farol, construído por franceses em 1891. O acesso é feito através da travessia de balsa, seguido por estrada asfaltada e pequena faixa de areia.