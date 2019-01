Viva o melhor do verão 2019

Para curtir Laguna

A terra de Anita oferece opções para aproveitar os dias quentes de folga em passeios diferenciados e refrescantes!

Farol

Um dos destinos mais pesquisados no Google, o Farol de Santa Marta é um daqueles lugares perfeitos para quem quer desfrutar de uma vista paradisíaca e ter contato com a natureza. Muito frequentada por turistas, a localidade tem encantos que vão além de seu mar. O Farol, instrumento de sinalização da Marinha, que virou ponto turístico ao acaso, tem seu acesso externo liberado aos visitantes, sendo que o passeio em sua parte interna necessita de agendamento prévio com a Capitania dos Portos de Laguna. Na comunidade, que teve toda a rodovia SC-100 asfaltada, ainda é possível visitar uma bela Capela, enormes sambaquis e sítios arqueológicos. Além da Prainha, localizada no “centrinho” , ainda fazem parte do Cabo de Santa Marta: Cardoso, Cigana e a Praia Grande. Todas são indicadas para banho e surfe.

Cachoeiras

Acordou com desejo de buscar por novas paisagens? A dica é pegar a estrada, mas com o rumo não tão distante. Passando a ponte da Cabeçuda, a esquerda da BR uma “nova Laguna” pode ser desbravada. Na região onde se concentram as localidades de Bananal, Parobé, Ribeirão Pequeno e Ribeirão Grande gratas surpresas podem ser contempladas. Em todas as comunidades, encontram-se saltos e quedas d´água, com destaque para a cachoeira localizada no Parobé. Durante o trajeto, é possível se deparar com capelas a céu aberto, com imagens de santo. A lembrar que, em obras de pavimentação a estrada tema genda de bloqueio hoje, 25, e de segunda, 28, até sexta-feira, 1º, sempre das 8h às 12h e das 13h30 às 18h, logo estando livre aos finais de semana.

Trilhas

A praia do Gravatá é uma das preferidas dos surfistas e praticantes de caminhadas e trilhas. A natureza composta por Mata Atlântica, é intocada e não há nenhum tipo de construção no local. Para quem gosta de sossego e uma bela paisagem, é o lugar ideal. O único acesso é feito por trilhas, a pé, através da comunidade da Ponta da Barra. A trilha de acesso à praia tem cerca de 800 metros de extensão. Caminhando, dura cerca de 20 minutos, atravessando dunas e uma vegetação repleta de plantas nativas. A enseada tem 700 metros de extensão, protegida por costões rochosos. Gravatá é o nome de uma flor típica do local, pertencente a vários gêneros da família das bromeliáceas, epífitas e terrestres. São encontradas em tons amarelo e vermelho. Do alto dos rochedos da praia do Gravatá, ao sul dá para avistar a praia da Galheta, e ao norte, a praia do Tamborete. Ao chegar no começo da trilha, deve-se seguir reto até uma porteira de arame farpado, entrando à esquerda em direção à praia. São 20 minutos de caminhada até o destino.