Viva o Melhor do Verão 2019/2020

Badaladas, agrestes e familiares: Laguna tem praias para todos os estilos

Praia do Manelome

A praia do Manelome ou do Siri como também é conhecida, possui 1 km de extensão e deserta. O acesso é o mesmo da praia do Gravatá. Local ideal para quem procura tranqüilidade e contato com a natureza. A maioria dos freqüentadores desta praia é de surfistas, que vão lá em busca de ondas que “quebram” com o vento nordeste. A praia possui também um costão de aproximadamente 40 metros de altura, logo que acaba a faixa de areia.

Praia da Galheta

É a mais procurada no caminho do Farol de Santa Marta. Tem ondas fortes, boas para o surfe, e sambaquis próximos da areia.

Praia da Tereza

Distante três quilômetros da balsa, a Praia da Tereza possui uma espaçosa faixa de areia dourada batida. Com mar bastante agitado, com boas ondas e águas transparentes, propício para o banho e prática de esportes náuticos como surfe. Boa opção para um agradável dia na praia, seja para relaxar ou para tomar um refrescante banho de mar. Cercada por morros repletos de vegetação nativa, o lugar conta com algumas casas de veraneio. Uma boa dica é levar alimentos e bebidas para que não aconteçam imprevistos.

Praia do Sol

Praia de grande extensão e tranquilidade, é também uma das mais procuradas por visitantes durante a alta temporada. Seu clima calmo e agradável fazem dela uma boa opção para os que buscam paz e tranquilidade, seja para relaxar, tomar um refrescante banho de mar ou repor as energias. Costuma receber um público variado, desde jovens a famílias. Conta com uma grande faixa de areia dourada e batida, o mar é levemente agitado, apresentando boas ondas, a maior parte do tempo. De águas claras, é ideal para o banho e prática de esportes náuticos como surfe e bodyboard.

Praia do Iró

Fica entre as praias do Gi e do Mar Grosso, a pequena faixa de areia e rochas cor-de-rosa cativam pela sua beleza e rusticidade.

Prainha do Farol

Boa para prática do surfe, a Prainha do Farol, também conhecida somente como Prainha, abriga o Farol de Santa Marta. Ali, estão localizadas várias opções de restaurantes e pousadas. Não se pode deixar de conhecer essa praia especialmente pela beleza do Farol, construído por franceses em 1891. O acesso é feito através da travessia de balsa, seguido por estrada asfaltada.

Praia do Ypuã

Praia de vasto litoral, é conhecida como um dos refúgios de nossa cidade. Fazer trilhas para outras praias, tomar um refrescante banho de mar e passear pelas dunas são os principais atrativos. Conta com uma extensa faixa de areia clara, o mar é levemente agitado, com boas ondas e águas transparentes, propício para a prática de surf e kitesurf, além do banho. Por ser uma praia ainda pouco explorada pelo turismo, uma boa dica é levar alimentos e bebidas, para poder desfrutar de um dia tranquilo na praia. O clima agradável dessa praia encanta seus visitantes, que podem relaxar e repor as energias.

Praia do Seis

Na parte sul dos Molhes, a ação do homem para a construção do canal da Barra formou pequenas praias. A mais popular e conhecida pelos moradores e turistas como a praia do Seis. O número é devido a formação rochosa dos Molhes, a de número seis com a ação do tempo foi transformada numa península com águas calmas e tranquilas, uma pequena baía. Produzido pelo homem a partir da década de 40, foram construídas pequenas enseadas, a preferida pelos frequentadores por sua sombra e água tranquila para o reduto dos veranistas e famílias com crianças. A pequena praia está localizada na comunidade da Ponta da Barra, poucos metros do encontro da água do Oceano Atlântico com a lagoa Santo Antônio. Local de água rasa e de pouco movimento. As sombras das árvores convidam o visitante para deixar a vida passar e os barcos de pesca e de turistas. A praia tem 200 metros de extensão e não tem ondas. As crianças pequenas são os visitantes que mais apreciam o local, devido a tranquilidade da água.

Praia Grande

Localizada entre as praias da Galheta e a Prainha do Farol de Santa Marta, destaca-se pelas grandes dunas que possibilitam a prática do sandboard.

Praia do Mar Grosso

Com 3 Km de extensão, sua larga faixa de areia proporciona lazer à beira mar, banhos de sol, atividades esportivas, como caminhadas, futebol e frescobol. No lado sul, estão os Molhes da Barra, um quebra-mar de pedras de 2 Km de extensão que avança no mar e convida à pesca ou à simples contemplação da paisagem, de onde podem-se avistar a pesca com auxílio dos botos. No extremo norte da praia do Mar Grosso encontram-se os granitos cor de rosa, formação rochosa raríssima no país. Sobre estas pedras, avista-se a praia do Iró e a Praia do Gi. O Mar Grosso é intensamente frequentado por turistas durante o ano inteiro, possui completa infraestrutura de hotéis, pousadas, restaurantes, bares e casas noturnas.

Praia de Itapirubá

Com 12 quilômetros de extensão, abrigando uma povoação, a praia encontra-se localizada na divisa de Laguna com Imbituba. Em sua vista panorâmica se pode observar uma linda baía e a ilha das Araras, localizada a três quilômetros da costa. Nesta ilha pratica-se o mergulho e a pesca. O mar de águas límpidas é de ótima balneabilidade e há um morro para caminhadas ecológicas. O nome Itapirubá tem origem indígena: “pedra apontada para o mar”. Colonizada por açorianos, mantém traços desta cultura que podem ser observados na gastronomia e na forma rústica do trabalho dos pescadores. Além disso, a praia atrai surfistas, pois as ondas são propícias ao esporte.

Praia do Gi

Com 6 Km de extensão, coberta de vegetação rasteira e algumas pedras, formando um visual belíssimo e diferente, a praia do Gi é “vizinha” da Pedra do Frade, importante ponto turístico, que desafia a lei da gravidade com seus 9 metros de altura. O lado norte da praia, é chamado carinhosamente pelos surfistas por Pico do Cavalinho, e o sul, por Pico da Baleia. Com uma larga faixa de areia, os carros têm acesso até próximo ao mar.