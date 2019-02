Viva o melhor do verão 2019

Hangar Summer Festival

Confira um pouco mais sobre a trajetória de Thiaguinho e Atitude 67, que sobem ao palco logo mais a noite, na Praça Seival

Thiaguinho

Nascido no interior de São Paulo e criado no Mato Grosso do Sul, Thiago André Barbosa, o Thiaguinho, cresceu ouvindo música sertaneja, ritmo predominante na cidade em que morava. Mas as referências musicais da família também influenciaram o garoto de Presidente Prudente, que ouvia Elis Regina e Tim Maia e cantava e tocava violão nos corais da igreja que frequentava com sua mãe. Conheceu o pagode através de um tio e, desde então, traçou uma meta: ser músico, ou melhor, pagodeiro. Seu primeiro trabalho foi no Grupo Samba e Suor, mas foi no reality show “Fama”, da TV Globo, que o cantor foi revelado.

Determinado em seu propósito de ser um cantor de pagode ele seguiu em frente, até ser convidado para assumir como vocalista do Grupo Exaltasamba. Com muito talento e carisma, conquistou os fãs do grupo e agregou milhões de outros em todo o país, transformando o Exalta em um dos maiores sucessos deste segmento no Brasil.

Após nove anos à frente do grupo, Thiaguinho decolou para uma nova e vitoriosa fase em sua carreira.

O menino que um dia começou a compor para vencer a timidez, é considerado um dos compositores mais requisitados do momento. Suas canções invariavelmente viram hits e são gravadas por artistas de todos os gêneros. Cantor, compositor e instrumentista, é um dos mais versáteis e criativos artistas brasileiros. Seu estilo musical é moderno e diferente. Ele transmite em suas composições a influência de tudo o que ouve. Os ritmos R&B, funk, pop, se fazem presentes nas suas composições criando uma identificação natural com o público jovem.

Atitude 67