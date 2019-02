Viva o melhor do verão 2019

Passeios ricos em cultura e belezas naturais

Que tal usar o tempo livre do fim de semana para curtir a cidade? O JL oferece dicas de passeios imperdíveis para lagunenses e lagunistas que buscam novos olhares para lugares que constantemente passamos, mas que por algumas vezes, não damos o devido valor. Confira:

Refúgio

Banhado pela lagoa Santo Antônio dos Anjos, o balneário Barranceira é um verdadeiro refúgio para os que já tiveram a chance de o conhecer. Ali se encontram águas tranquilas e pouco vento e areia. O espaço tem gramado com árvores e calçada, tudo preservado com muito carinho e zelo pela comunidade que lá reside. Para chegar ao local, atravessando o trevo, entra-se à direita no sentido norte. Antes de chegar ao local a dica é comprar butiá, fruta típica da região e saboreá-lo embaixo de uma frondosa sombra. O espaço é perfeito para famílias com crianças, visto o estado de preservação da lagoa, somado ao sossego do lugar. Cabe lembrar que é proibido estacionar no local, sendo que o visitante precisa deixar o carro na rua principal da comunidade e descer até o pequeno balneário, ponto de partida de muitos pescadores. Em determinadas épocas é possível acompanhar a secagem das redes de captura de camarão além do sarilho, casa para guardar os barcos acima da água, característica da região. Pássaros nativos, como o biguá e garças passeiam à procura por comida. Famílias gaúchas e criciumenses já descobriram o refúgio e até construíram belas casas a poucos metros do local. Os barulhos mais comuns do balneário são os risos das crianças e conversas alegres das famílias que procuram se reunir principalmente na alta estação.

Artesanato

Quer conhecer a cultura e a tradição de um povo? Visite o seu Mercado Público e contemple seu artesanato. Como no caso, nosso mercado está em processo de restauração, a sugestão fica por conta da Casa das Artes. O espaço foi inaugurado em dezembro de 2013 e hoje abriga grande parte do artesanato produzido pelos talentosos artesãos de nosso município. Os trabalhos confeccionados com escamas de peixes, conchas e outros materiais são alguns dos destaques, além da réplica da Ponte Anita Garibaldi, que pode ser levada de recordação por nossos turistas. A Casa das Artes está localizada na rua Voluntário Carpes, próximo ao Hospital, e está aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e aos sábados, das 8h30 às 16h, sem fechar ao meio-dia.

Pescaria

“Tá nervoso? Vai pescar!” Já diria o verso da música. E seguir esta dica é, sem dúvida, uma das ações mais fáceis na terra de Anita. Cercada de água por todos os lados, a cidade propicia a prática e de quebra proporciona ao pescador, seja ele profissional ou de primeira viagem, uma verdadeira vista cinematográfica. A sugestão do JL é passar em uma das casas de artigos de pesca no Centro Histórico, comprar seu equipamento e as iscas e decidir o local da pescaria. Nas Docas, próximo ao Mercado Público, são muitos os adeptos, mas a grande maioria ainda se concentra nos Molhes da Barra. Lá, provavelmente, você terá contato com diversos amadores e profissionais na área e poderá ouvir inúmeras histórias de pescador! De tarrafa ou molinete, dependendo da sua performance, é possível pegar uma corvina, tainhota, papa terra ou robalo. Caso passe algumas horas e o balde fique vazio, fique tranquilo! Basta passar em uma de nossas peixarias e chegar em casa com “aquela” moral.